Вихідні на Новий рік і Різдво: українців чекає приємний сюрприз

На новорічні та різдвяні свята на початку 2020 року українців чекає приємний сюрприз – якщо буде затверджений календар перенесення робочих днів, то жителі країни отримають довгі канікули.

У січні 2019 року Кабінет міністрів видав розпорядження №7-р, в якому керівникам підприємств порекомендували зробити перенесення робочих днів з понеділка, 30 грудня – на суботу, 21 грудня, з вівторка, 31 грудня – на суботу 28 грудня. Таким чином, на Новий рік в 2020 році українці зможуть отримати підряд 4 вихідних дні - з неділі, 29 грудня по середу, 1 січня.

Також в проекті документа про перенесення робочих днів у 2020 році передбачається рекомендація роботодавцям зробити ще одне перенесення з понеділка, 6 січня на суботу, 11 січня. Це дасть українцям ще один додатковий вікенд у 4 вихідних дні – з суботи, 4 січня по вівторок, 7 січня.

Раніше ми повідомляли про те, що у жовтні 2019 року українці отримають ще один додатковий вихідний – 14 жовтня. У цей день святкується День захисника України, а також велике церковне свято – Покрови Пресвятої Богородиці. Таким чином, жителі України отримають довгий вікенд – 12, 13 і 14 жовтня.