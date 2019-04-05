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УЗ призначила ще кілька поїздів на свята

Новини » Суспільство    05.04.2019 - 13:59
УЗ призначила ще кілька поїздів на свята
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Додаткові поїзди призначено на південний й західний напрямки

Станом на 5 квітня "Укрзалізниця" призначила ще кілька поїздів на великодні та травневі свята. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз УЗ.

Повідомляється, що всього на великодні та травневі свята призначили 54 додаткових рейсів:

  • № 207 Київ - Ужгород курсуватиме 30 квітня та 3 травня до Ужгороду і 27 квітня до Києва. Відправлення з Києва о 16:07 і прибуття до Ужгороду о 10:04. У зворотному напрямку відправлення о 18:00 та прибуття до Києва в о 10:24;
  • № 177 Київ - Хмельницький курсуватиме 27 квітня, 1 і 5 травня. Відправлення з Києва о 5:22 і прибуття у Хмельницький о 11:53. Назад відправлення о 12:51 прибуття в Київ о 20:37;
  • № 221/222 Київ - Одеса відправиться 28 квітня і 6 травня до Одеси о 12:36 і прибуде до місця призначення в 23:16. З Одеси поїзд буде курсувати 25 та 29 квітня з відправленням о 23:48 і прибуттям о 10:24;
  • № 298 Київ - Херсон відправиться 30 квітня і 4 травня до Херсону о 23:59 і прибуде о 12:40. Рейс Херсон - Київ відбудеться 27 квітня. Відправлення о 20:33 і прибуття о 9:15;
  • № 205 Покровськ - Харків курсуватиме щодня з 24 квітня по 4 травня. Відправлення з Покровська о 09:20, прибуття до Харкова о 14:49. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 16:44 і прибуде в Покровськ о 22:07;
  • № 258/227 Одеса - Ужгород курсуватиме до Ужгорода 30 квітня з відправленням о 16:54 і прибуттям о 11:41. 27 квітня відбудеться рейс до Одеси з відправленням о 13:54 та прибуттям до Львова о 09:23.

Також призначено додаткові рейси № 111/112 Харків - Львів.

Нагадаємо, раніше УЗ призначила сім додаткових поїздів на Великдень.

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