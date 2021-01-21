Місячний календар стрижок на лютий 2021: коли краще всього йти до перукаря

Місячний календар стрижки волосся на лютий 2021 року зможе допомогти вам у плануванні відвідування перукаря. З допомогою нього ви можете визначити сприятливі і несприятливі дні місяця для стрижки волосся.
В які дні краще всього міняти імідж читайте в нашому матеріалі. Пропонуємо вам розглянути календар на першу половину лютого за інформацією видання "Астросфера".
1 лютого – 21-й місячний день. Сприятливий день для стрижки та фарбування волосся .
2 лютого – 22-й місячний день. Нейтральний день для стрижки та фарбування волосся.
3 лютого – 22-й місячний день. Нейтральний день для стрижки та фарбування волосся.
4 лютого – 23-й місячний день. Сприятливий день для стрижки та фарбування волосся .
5 лютого – 24-й місячний день. Сьогодні не потрібно стригти волосся.
6 лютого – 25-й місячний день. Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся.
7 лютого – 26-й місячний день. Сьогодні не найкращий день для стрижки.
8 лютого – 27-й місячний день. Сприятливий день для стрижки та фарбування волосся.
9 лютого – 28-й місячний день. Сприятливий день для стрижки та фарбування волосся .
10 лютого – 29-й місячний день. Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся
11 лютого – 30-й, 1-й місячний день. Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся
12 лютого – 2-й місячний день. Місячний календар стрижок на сьогодні не радить обрізати волосся в фазу молодика.
13 лютого – 3-й місячний день. Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся
14 лютого – 4-й місячний день. Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся
15 лютого – 5-й місячний день. Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся
16 лютого – 6-й місячний день. Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся.
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