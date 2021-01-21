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Місячний календар стрижок на лютий 2021: коли краще всього йти до перукаря

Четвер 21 січня 2021 19:10
Місячний календар стрижок на лютий 2021: коли краще всього йти до перукаря
Місячний календар стрижок на лютий (фото: pixabay.com)
Автор: Lite

Місячний календар стрижки волосся на лютий 2021 року зможе допомогти вам у плануванні відвідування перукаря. З допомогою нього ви можете визначити сприятливі і несприятливі дні місяця для стрижки волосся.

В які дні краще всього міняти імідж читайте в нашому матеріалі. Пропонуємо вам розглянути календар на першу половину лютого за інформацією видання "Астросфера".

1 лютого – 21-й місячний день. Сприятливий день для стрижки та фарбування волосся .

2 лютого – 22-й місячний день. Нейтральний день для стрижки та фарбування волосся.

3 лютого – 22-й місячний день. Нейтральний день для стрижки та фарбування волосся.

4 лютого – 23-й місячний день. Сприятливий день для стрижки та фарбування волосся .

5 лютого – 24-й місячний день. Сьогодні не потрібно стригти волосся.

6 лютого – 25-й місячний день. Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся.

7 лютого – 26-й місячний день. Сьогодні не найкращий день для стрижки.

8 лютого – 27-й місячний день. Сприятливий день для стрижки та фарбування волосся.

9 лютого – 28-й місячний день. Сприятливий день для стрижки та фарбування волосся .

10 лютого – 29-й місячний день. Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся

11 лютого – 30-й, 1-й місячний день. Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся

12 лютого – 2-й місячний день. Місячний календар стрижок на сьогодні не радить обрізати волосся в фазу молодика.

13 лютого – 3-й місячний день. Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся

14 лютого – 4-й місячний день. Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся

15 лютого – 5-й місячний день. Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся

16 лютого – 6-й місячний день. Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся.

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