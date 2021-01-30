Вихідні дні та свята в лютому 2021: що будемо відзначати і скільки відпочивати
Субота 30 січня 2021 08:42
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Календар вихідних та свят в лютому 2021 (Колаж РБК-Україна)
Лютий 2021 року буде традиційно коротким, через те, що в ньому всього 28 днів. За календарем буде рівно 20 робочих днів і 8 вихідних – суботи та неділі. Офіційних державних вихідних в цьому місяці немає.
Які в лютому 2021 року будуть свята та пам'ятні дати – читайте в Styler. Варто відзначити, що в середині лютого всі закохані планети відзначатимуть традиційно День Святого Валентина.
- 2 лютого - День безпечного Інтернету
- 4 лютого - Всесвітній день боротьби проти раку
- 6 лютого - Міжнародний день бармена
- 9 лютого - Міжнародний день стоматолога
- 11 лютого - Всесвітній день хворого
- 14 лютого - День Святого Валентина
- 14 лютого - День комп'ютерника
- 15 лютого - Міжнародний день онкохворої дитини
- 15 лютого - День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
- 17 лютого - День спонтанного прояву доброти
- 20 лютого - Всесвітній день соціальної справедливості
- 21 лютого - Міжнародний день рідної мови
- 22 лютого - Міжнародний день підтримки жертв злочинів
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що астрологи назвали найбільш сприятливі дати для одруження у 2021 році.
А також розповідали про те, що з'явився місячний календар стрижок на лютий 2021 року – коли найкраще відвідати перукарню.
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