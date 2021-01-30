Вихідні дні та свята в лютому 2021: що будемо відзначати і скільки відпочивати

Календар вихідних та свят в лютому 2021 (Колаж РБК-Україна)

Лютий 2021 року буде традиційно коротким, через те, що в ньому всього 28 днів. За календарем буде рівно 20 робочих днів і 8 вихідних – суботи та неділі. Офіційних державних вихідних в цьому місяці немає.

Які в лютому 2021 року будуть свята та пам'ятні дати – читайте в Styler. Варто відзначити, що в середині лютого всі закохані планети відзначатимуть традиційно День Святого Валентина.

2 лютого - День безпечного Інтернету

4 лютого - Всесвітній день боротьби проти раку

6 лютого - Міжнародний день бармена

9 лютого - Міжнародний день стоматолога

11 лютого - Всесвітній день хворого

14 лютого - День Святого Валентина

14 лютого - День комп'ютерника

15 лютого - Міжнародний день онкохворої дитини

15 лютого - День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

17 лютого - День спонтанного прояву доброти

20 лютого - Всесвітній день соціальної справедливості

21 лютого - Міжнародний день рідної мови

22 лютого - Міжнародний день підтримки жертв злочинів

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що астрологи назвали найбільш сприятливі дати для одруження у 2021 році.

А також розповідали про те, що з'явився місячний календар стрижок на лютий 2021 року – коли найкраще відвідати перукарню.