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Вихідні дні та свята в лютому 2021: що будемо відзначати і скільки відпочивати

Субота 30 січня 2021 08:42
Вихідні дні та свята в лютому 2021: що будемо відзначати і скільки відпочивати
Календар вихідних та свят в лютому 2021 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Лютий 2021 року буде традиційно коротким, через те, що в ньому всього 28 днів. За календарем буде рівно 20 робочих днів і 8 вихідних – суботи та неділі. Офіційних державних вихідних в цьому місяці немає.

Які в лютому 2021 року будуть свята та пам'ятні дати – читайте в Styler. Варто відзначити, що в середині лютого всі закохані планети відзначатимуть традиційно День Святого Валентина.

  • 2 лютого - День безпечного Інтернету
  • 4 лютого - Всесвітній день боротьби проти раку
  • 6 лютого - Міжнародний день бармена
  • 9 лютого - Міжнародний день стоматолога
  • 11 лютого - Всесвітній день хворого
  • 14 лютого - День Святого Валентина
  • 14 лютого - День комп'ютерника
  • 15 лютого - Міжнародний день онкохворої дитини
  • 15 лютого - День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
  • 17 лютого - День спонтанного прояву доброти
  • 20 лютого - Всесвітній день соціальної справедливості
  • 21 лютого - Міжнародний день рідної мови
  • 22 лютого - Міжнародний день підтримки жертв злочинів

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що астрологи назвали найбільш сприятливі дати для одруження у 2021 році.

А також розповідали про те, що з'явився місячний календар стрижок на лютий 2021 року – коли найкраще відвідати перукарню.

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