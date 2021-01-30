Выходные дни и праздники в феврале 2021: что будем отмечать и сколько отдыхать
Суббота 30 января 2021 08:42
Новина українською
Календарь выходных и праздников в феврале 2021 (Коллаж РБК-Украина)
Февраль 2021 года будет традиционно коротким, так как в нем всего 28 дней. По календарю будет ровно 20 рабочих дней и 8 выходных – субботы и воскресенья. Официальных государственных выходных в этом месяце нет.
Какие в феврале 2021 года будут праздники и памятные даты – читайте в Styler. Стоит отметить, что в середине февраля все влюбленные планеты будут отмечать традиционно День Святого Валентина.
- 2 февраля - День безопасного Интернета
- 4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
- 6 февраля - Международный день бармена
- 9 февраля - Международный день стоматолога
- 11 февраля - Всемирный день больного
- 14 февраля - День Святого Валентина
- 14 февраля - День компьютерщика
- 15 февраля - Международный день онкобольного ребенка
- 15 февраля - День чествования участников боевых действий на территории других государств
- 17 февраля - День спонтанного проявления доброты
- 20 февраля - Всемирный день социальной справедливости
- 21 февраля - Международный день родного языка
- 22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений
Напомним, ранее мы сообщали о том, что астрологи назвали самые благоприятные даты для бракосочетания в 2021 году.
А также рассказывали о том, что появился лунный календарь стрижек на февраль 2021 года – когда лучше всего посетить парикмахерскую.
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