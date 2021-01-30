Выходные дни и праздники в феврале 2021: что будем отмечать и сколько отдыхать

Календарь выходных и праздников в феврале 2021 (Коллаж РБК-Украина)

Февраль 2021 года будет традиционно коротким, так как в нем всего 28 дней. По календарю будет ровно 20 рабочих дней и 8 выходных – субботы и воскресенья. Официальных государственных выходных в этом месяце нет.

Какие в феврале 2021 года будут праздники и памятные даты – читайте в Styler. Стоит отметить, что в середине февраля все влюбленные планеты будут отмечать традиционно День Святого Валентина.

2 февраля - День безопасного Интернета

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака

6 февраля - Международный день бармена

9 февраля - Международный день стоматолога

11 февраля - Всемирный день больного

14 февраля - День Святого Валентина

14 февраля - День компьютерщика

15 февраля - Международный день онкобольного ребенка

15 февраля - День чествования участников боевых действий на территории других государств

17 февраля - День спонтанного проявления доброты

20 февраля - Всемирный день социальной справедливости

21 февраля - Международный день родного языка

22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений

Напомним, ранее мы сообщали о том, что астрологи назвали самые благоприятные даты для бракосочетания в 2021 году.

А также рассказывали о том, что появился лунный календарь стрижек на февраль 2021 года – когда лучше всего посетить парикмахерскую.