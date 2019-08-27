Вихідні дні восени 2019: скільки відпочиватимуть українці

Осінь 2019 почнеться і закінчиться вихідними, і хоч додатковий святковий день буде тільки один, все ж уїк-ендівські "рубежі" можуть вселяти надію, що і сам сезон буде спокійним.

Всього календарних вихідних налічується 26 з 91, плюс ще один додатковий - на свято День захисника України, який припадає в цьому році на понеділок (що автоматично створює для українців триденні "канікули").

В 2019 році вересень, жовтень і листопад мають рівну кількість вихідних - в кожному місяці їх буде по 9. Почнеться осінь в неділю, а закінчиться в суботній день.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Вихідні восени 2019:

Вересень: 1, 7 та 8, 14 і 15, 21 і 22, 28 і 29;

Жовтень: 5 і 6, 12 та 13, а також День захисника України 14-го (понеділок), 19 і 20, 26 і 27;

14-го (понеділок), 19 і 20, 26 і 27; Листопад: 2 і 3, 9 і 10, 16 і 17, 23 і 24, 30.

Зазначимо, що 2019 рік підносить аналогічні вихідні "межі" й для зими - грудень розпочнеться в неділю, а лютий 2020-го закінчиться в суботу. Така виходить календарна магія.

Ілюстративне фото (pixabay.com/jbom411)

Як повідомлялося раніше, Міносвіти рекомендувало навчальним закладам графік з датами шкільних канікул 2019-2010. Зазначимо, що згідно із законом про освіту, загальна тривалість канікул у школах не повинна перевищувати 30 днів.

До речі, в Україні невакциновані діти не зможуть відвідувати заняття у дитсадках і школах. В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун та міністр освіти і науки Лілія Гриневич закликала українців зробити своїм дітям всі необхідні щеплення до 1 вересня.