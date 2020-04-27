Шашлики на карантині: чи оштрафують на 17 тисяч за вилазку на природу

Карантин в Україні (фото: pixabay)

Порушення карантину в Україні загрожує штрафом у 17 тисяч гривень

Карантин в Україні діятиме до 11 травня з посиленими заборонами на відвідування парків, скверів, прибережних і лісопаркових зон. Багато українців стурбовані тим, чи можуть їх оштрафувати за порушення карантинного законодавства на 17 тисяч гривень у разі вилазки в ліс на шашлики. Що потрібно про це знати - в матеріалі Styler.

Так, карантинні обмеження охоплюють травневі свята, що їх українці люблять проводити на природі, чому сприяють і додаткові вихідні. Хоча уряд і лікарі настійно рекомендують уникати зайвих виходів з дому, багато хто все ж порушує карантин. Експерти розповіли, яке покарання може бути за шашлики в лісопарковій зоні.

Юристи кажуть, що у постанові Кабміну про заборону на відвідування лісопаркових і прибережних зон багато нюансів, пише "Сегодня".

"Проблема в тому, що поняття "лісопаркова зона", "прибережна зона" не визначені законодавством. Ліс - це не лісопаркова зона, і якщо говорити буквально, то перебування в лісі не є забороненим", - стверджує фахівець.

Крім того, поняття "відвідування" також широке. Адже парк і сквер можуть бути на вашому шляху до магазину. При цьому пройти повз не буде фактично означати "відвідування", а ось сідати на лавочку або довго і повільно прогулюватися не бажано.

"Краще рухатися ближче до проїжджої частини і демонструвати своїм виглядом, що ви прямуєте до магазину, на роботу або додому", - говорить юрист.

Ще один фахівець нагадав, що з розведенням вогнищ у лісі потрібно бути обережніше. Адже після низки великих лісових пожеж штрафи були збільшені у 18 разів. За порушення вимог пожежної безпеки в лісах можна отримати штраф від 1 500 до 4 590 гривень, а якщо це призведе до лісової пожежі вас можуть оштрафувати на суму від 91 800 гривень до 153 тисяч гривень.

"Враховуючи заборону з 6 квітня відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопарків, прибережних зон, говорити про вогнища в лісі нелогічно. Але по факту, якщо вогнище не тягне за собою порушення правил безпеки, то за нього не штрафуватимуть", - говорить фахівець.

Експерти також кажуть, що у зв'язку з неточностями в нормативному законодавстві, що визначає поняття лісопаркової або прибережної зон, суди в 90% випадків відмовляються розглядати такі справи. Як приклад, випадок "плавця з Гідропарку".

Зазначимо, що попри протиріччя у законодавстві, юристи кажуть, що з походом у ліс на шашлики краще почекати. Адже потім доведеться доводити свою невинуватість у судах.

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