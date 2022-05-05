Вихідний чи робочий? Чи варто щось планувати на 9 травня

Через війну в Україні й запровадження воєнного стану понеділок 9 травня не буде вихідним, як завжди.
Такі нормативі закладені в статтю 6 закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".
Зокрема закон призупиняє дію статті 73 Кодексу закону про працю, яка визначає святкові та неробочі дні.
Тому 9 травня будуть звичайними робочими днями, робота в які буде оплачуватися у звичайному порядку.
Зазначимо, що травень завжди був одним з місяців з подовженими вихідними завдяки святкуванню 1 та 9 травня. Іноді Великдень також припадав на травень. Цього року додаткові вихідні скасували у березні, квітні й травні.
Українцям радять це враховувати при плануванні своїх вихідних.
Раніше ми писали, що в Україні сильно зміниться погода.
Також повідомлялося, що в Україні великі зміни для школярів та абітурієнтів.