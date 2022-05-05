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В Україні сильно зміниться погода: синоптики оновили прогноз

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Четвер 05 травня 2022 08:01
В Україні сильно зміниться погода: синоптики оновили прогноз Колаж РБК-Україна: Погода в Україні зміниться
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні зміниться найближчими днями - нічні заморозки нарешті відступлять, і температура вночі підвищиться. Країною пересуватимуться грози, часом буде ясно й сонячно, а денна температура місцями сягатиме вище 20 градусів.

Що буде з погодою в країні далі - читайте нижче в матеріалі Styler.

За даними синоптиків Укргідрометцентру, 5-6 травня в країні очікуються заморозки.

"5-6 травня вночі в Україні, крім узбережжя морів, на поверхні ґрунту, в Карпатах та північних областях місцями і в повітрі заморозки 0-3 градуси (І рівень небезпечності, жовтий)", - попередили синоптики.

Вдень же 5 травня буде помірно тепло, +13+17 градусів, на Закарпатті +17+19. Опади не передбачаються.

6 травня на захід України прийдуть грози, але й потеплішає до +17+22 градусів. На решті територій без опадів, +14+17 тепла.

В суботу 7 травня температура вирівняється по всій країні, +16+20, нічні заморозки минуть. Вночі +6+10, все ще прохолодно в нічний час на сході та північному сході, +3+5 градусів. Дощі з ймовірністю гроз можливі на заході.

8 травня на заході знову знизиться температура вдень, +13+17, на решті територій +17+20. Вночі +5+10 градусів. Дощі та грози ймовірні на заході й півночі.

9 травня опади майже повсюди, температура +13+19 вдень, +7+10 вночі.

Раніше ми писали прогноз погоди від Наталки Діденко.

Також повідомлялося, що в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на останній місяць весни.

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