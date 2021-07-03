Можуть отруїти і паралізувати: назвали небезпечні для здоров'я рослини

Українців попередили про небезпечні рослини, які можуть зустрічатися влітку. Однак, вони можуть виглядати привабливими, але їх небезпечно торкатися.

Так, доторкнувшись до цих рослин, людина може отримати ураження шкіри або отруїтися.

Борщівник Сосновського

Походить рослина з Кавказу, але дуже поширена в Україн. ЇЇ можна побачити вздовж лісових доріг, на узліссях, закинутих пустирях.

Виростає Борщівник до трьох метрів та має великі листки та суцвіття, схожі на кріп. Його токсичний сік в рази підвищує чутливість шкіри людини до ультрафіолету - можна отримати поступові опіки 1-3 ступеня, залежно від попадання сонця на шкіру. Окрім того, якщо сік потрапив на тіло, то потрібно негайно промити з милом шкіру, уникаючи прямого проміння, або звернутися до лікаря у разі опіків.

Фото: небезпечна рослина борщівник (pixabay)

Беладонна

Рослина росте в листяних лісах на узліссі та біля річок. ЇЇ висота сягає 1,5 метра. Маленькі ягоди темного кольору, що нагадують вишню - отруйні, як і листя, стебла, квіти.

Ознаки отруєння: розширені зіниці, пересохлий рот, біль у животі, низьке серцебиття та пульс, а також сповільнення дихання. Тут допоможе тільки "швидка допомога".

Фото: небезпечна рослина беладонна (pixabay)

Аконіт

ЇЇ ще називають "вовче прокляття". Така назва походить через використання його в отруєнні м’яса для хижаків. Росте рослина здебільшого в горах, може досягати до метра заввишки. Він має квітки синього чи фіолетового кольору. Якщо рослина попала до рота, то виникає біль і опіки. Крім того, з'являється нудота, розширення зіниць, слабкість чи параліч, проблеми з диханням та серцем.

Варто зазначити, що аконіт може призвести до смерті. Тому одразу треба викликати медиків.

Фото: небезпечна рослина аконіт (pixabay)

Болиголов плямистий

Він схожий на дику моркву чи дуже велику петрушку 1-2 метри, але з фіолетовими плямами, що можна зустріти вздовж доріг, залізниць, на пустирях, луках. Вся рослина дуже отруйна для людини нервово-паралітичної дії. Достатньо 6-8 листків, щоб людина загинула.

Симптоми отруєння: розширені зіниці, прискорене, а потім сповільнене серцебиття, біль в м’язах, параліч, конвульсії, ускладнене дихання.

Фото: небезпечна рослина болиголов плямистий (pixabay)