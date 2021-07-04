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Небезпечні повідомлення від банку: що потрібно знати, щоб не втратити гроші

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Неділя 04 липня 2021 15:10
Небезпечні повідомлення від банку: що потрібно знати, щоб не втратити гроші Фото: які смс-повідомлення можуть небезпечними для ваших грошей (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Експерти стверджують, що не всі послуги банку потрібно підключати до системи смс-інформування. А найкраще - користуватися додатком, до якого можна встановити коди та паролі. Перехопити повідомлення в таких додатках майже неможливо, оскільки є захист від шахраїв і власні антивіруси.

Однак є банки, які все одно надсилають смс-повідомлення і повністю їх відключити не виходить. Або вони потрібні - для того, щоб увійти в додаток. Яких правил потрібно дотримуватися, розповіли у виданні gsminfo.

1.Не зберігайте смс-повідомлення від банків. Якщо вірус потрапить в смартфон, то відразу отримає доступ до таких повідомлень. Краще видаляйте їх відразу після прочитання.

2. Вимкніть мобільний банк (переказ грошей через смс). Використовуйте для такої операції додаток і вебверсію банку, де в смс приходить код.

3. Дотримуйтеся правила "двох пристроїв". Якщо немає можливості або бажання ставити додаток, то використовуйте правило "двох пристроїв" – на одному (комп'ютер) використовуйте онлайн-банк, а на телефон отримуйте смс. Це знизить до 0 ризик перехоплення.

4. Отримувати коди в смс найкраще на старенький кнопковий телефонний апарат, у якого немає доступу до Інтернету. Це 100% спосіб захисту.

5. Всі повідомлення з банку призначені особисто вам і ніякі Служби безпеки банку не можуть їх питати. Пам'ятайте! Всі коди використовують для перевірки операцій і якщо зловмисник їх отримає, то зможе зняти гроші з Вашої картки, взяти кредит на ваше ім'я і наробити багато збитків.

Важливо!

  • Не спілкуйтеся ніколи з тими, хто дзвонить вам від імені банку. Просто завершіть розмову і передзвоніть в банк самостійно. Цей спосіб на 100% захистить вас від шахраїв.
  • Не зберігайте на карті багато грошей. Для платежів в Інтернеті використовуйте віртуальну карту, але основні засоби тримайте на рахунку і переводите на карти постійного використання тільки в міру потреби.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які виверти використовують в банках для виманювання грошей у клієнтів.

А також ми розповідали про те, як швидко розблокувати банківську картку.

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