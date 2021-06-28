Ця рослина викликає моторошні опіки на шкірі: лікар зробила попередження

Борщівник - небезпечна рослина , яке можна зустріти в різних куточках України. Ця рослина може викликати сильний опік навіть при легкому дотику. Медики кажуть, що кількість випадків опіків від борщівника менше з кожним роком не стає і найбільше страждають від цієї рослини діти.

Як уникнути таких опіків і як швидко надати першу допомогу, розповіла лікар-педіатр Ганна Горбань у коментарі для видання " Факти ".

Фахівець розповіла, що опіки від борщівника довго гояться, оскільки рани виникають від хімічної речовини. Легкі опіки можна лікувати вдома самостійно, а ось з більш складними – дітей госпіталізують.

Як надати першу допомогу при опіку борщівником

Лікар зазначила, що дітям потрібно обов'язково розповідати про небезпеку і навчити їх, як правильно реагувати на такий опік.

"Негайно закрити постраждалу ділянку шкіри щільною тканиною, щоб на нього не потрапив ультрафіолет. Особливість отрути борщівника - він починає діяти під променями сонця. Прийшовши додому, можна промити ділянку шкіри водою. Так вдасться або уникнути опіку, або зробити його менш глибоким. Але самі діти нічого цього робити не стануть, якщо їх ні попередити, ні навчити. Має бути відповідальне ставлення батьків до такої небезпеки", - пояснила Ганна Горбань.

Як визначити опік борщівника

За словами педіатра, пухирі на шкірі відразу говорять про те, що дитина отримала опік. Раніше такі опіки помилково плутали з інфекційним захворюванням.

"Раніше і лікарі часто помилялися, приймаючи наповнені рідиною пухирі за інфекційне захворювання (бульозну форму піодермії). Тепер з діагностикою простіше. Але доводиться розпитувати дітей, чи не залазили вони в зарості. Борщівник - не кропива. Він не жалить. А опік може з'явитися навіть через кілька діб, якщо людина побувала на сонці. Отруйні речовини (фуранокумарини) знаходяться в листі, стеблах і плодах рослини. Цвіте борщівник все літо, часто зустрічається на узбіччях доріг, біля водойм, в лісі та на дачних ділянках", - зазначила фахівець.