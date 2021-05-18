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Ось так виглядають нові камери в СІЗО: "невеликий готель" з телевізором, душем і телефоном

Новость на русском →
Вівторок 18 травня 2021 18:02
Ось так виглядають нові камери в СІЗО: "невеликий готель" з телевізором, душем і телефоном У київському СІЗО показали нові камери (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У київському слідчому ізоляторі відкрили новий корпус з оновленими, платними камерами.

Їх на відео у Facebook показав міністр юстиції Денис Малюська.

Тепер в кожній такій камері є ліжко з новим матрацом, міні-кухня з холодильником і мікрохвильовою пічкою, електрочайником. Також в камері є кнопка екстреного виклику і Wi-Fi, телевізор, телефон, умивальник з гарячою водою.

Всього в такому форматі оновлені 18 платних камер. З них 14-двомісні та 4 одномісні. Вони переобладнані за прикладом шведських камер.

Малюська показав нові камери в СІЗО

Як зазначив міністр юстиції Денис Малюська, створення належних умов утримання засуджених та осіб, взятих під варту, є одним з основних завдань, визначених у рамках реалізації Стратегії реформування пенітенціарної системи України до 2026 року.

"Це, своєю чергою, направлено на відновлення прав вищевказаних осіб у зв'язку з неналежними умовами утримання. До того ж у слідчих ізоляторах знаходяться в основному люди, щодо яких ще немає рішення суду. І де-юре, вони не винні. Тому, держава зобов'язана забезпечити нормальні умови їх перебування в СІЗО", - зазначив Малюська.

Ось так виглядають нові камери в СІЗО: &quot;невеликий готель&quot; з телевізором, душем і телефономОсь так виглядають нові камери в СІЗО: &quot;невеликий готель&quot; з телевізором, душем і телефономУ СІЗО оновили платні камери

Як ми раніше писали, у Київському СІЗО виявили грубі порушення.

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