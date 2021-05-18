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Вот так выглядят новые камеры в СИЗО: "небольшая гостиница" с телевизором, душем и телефоном

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Вторник 18 мая 2021 18:02
Вот так выглядят новые камеры в СИЗО: "небольшая гостиница" с телевизором, душем и телефоном В киевском сизо показали новые камеры (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В киевском следственном изоляторе открыли новый корпус с обновленными, платными камерами.

Их на видео в Facebook показал министр юстиции Денис Малюська.

Теперь в каждой такой камере есть кровать с новым матрасом, мини-кухня с холодильником и микроволновой печкой, электрочайником. Также в камере есть кнопка экстренного вызова и Wi-Fi, телевизор, телефон, умывальник с горячей водой.

Всего в таком формате обновлены 18 платных камер. Из них 14 - двухместные и 4 одноместные. Они переоборудованы по примеру шведских камер.

Малюська показал новые камеры в СИЗО

Как отметил министр юстиции Денис Малюська, создание надлежащих условий содержания осужденных и лиц, взятых под стражу, является одной из основных задач, определенных в рамках реализации Стратегии реформирования пенитенциарной системы Украины до 2026 года.

"Это, в свою очередь, направлено на восстановление прав вышеуказанных лиц в связи с ненадлежащими условиями содержания. К тому же в следственных изоляторах находятся в основном люди, в отношении которых еще нет решения суда. И де-юре, они не виноваты. Поэтому, государство обязано обеспечить нормальные условия их пребывания в СИЗО", - отметил Малюська.

Вот так выглядят новые камеры в СИЗО: &quot;небольшая гостиница&quot; с телевизором, душем и телефономВот так выглядят новые камеры в СИЗО: &quot;небольшая гостиница&quot; с телевизором, душем и телефономВ СИЗО обновили платные камеры

Как мы ранее писали, в Киевском СИЗО обнаружили грубые нарушения.

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