Вот так выглядят новые камеры в СИЗО: "небольшая гостиница" с телевизором, душем и телефоном
В киевском следственном изоляторе открыли новый корпус с обновленными, платными камерами.
Их на видео в Facebook показал министр юстиции Денис Малюська.
Теперь в каждой такой камере есть кровать с новым матрасом, мини-кухня с холодильником и микроволновой печкой, электрочайником. Также в камере есть кнопка экстренного вызова и Wi-Fi, телевизор, телефон, умывальник с горячей водой.
Всего в таком формате обновлены 18 платных камер. Из них 14 - двухместные и 4 одноместные. Они переоборудованы по примеру шведских камер.
Малюська показал новые камеры в СИЗО
Как отметил министр юстиции Денис Малюська, создание надлежащих условий содержания осужденных и лиц, взятых под стражу, является одной из основных задач, определенных в рамках реализации Стратегии реформирования пенитенциарной системы Украины до 2026 года.
"Это, в свою очередь, направлено на восстановление прав вышеуказанных лиц в связи с ненадлежащими условиями содержания. К тому же в следственных изоляторах находятся в основном люди, в отношении которых еще нет решения суда. И де-юре, они не виноваты. Поэтому, государство обязано обеспечить нормальные условия их пребывания в СИЗО", - отметил Малюська.
В СИЗО обновили платные камеры
Как мы ранее писали, в Киевском СИЗО обнаружили грубые нарушения.