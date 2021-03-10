У Київському СІЗО виявили грубі порушення. Прокуратура відреагувала

Київська міська прокуратура провела перевірку в Київський слідчий ізолятор через грубі порушення . Перевірка тривала у період лютого-березня цього року.

Про це Київська прокуратура повідомила на сторінці у Facebook .

В ході перевірки, правоохоронці виявили грубі порушення в Київському СІЗО. Зокрема, адміністрація установи порушує вимоги законодавства щодо роздільного тримання різної категорії ув’язнених.

Також в Київському СІЗО відсутні належні матеріально-побутові умови для тримання більшості в’язнів, є переповнені камери, а також є випадки відсутності власних спальних місць в ув'язнених. Правоохоронці виявили недостатність медпрепаратів та засобів гігієни для реабілітації хворих в’язнів.

Крім того, майже у всіх камерах СІЗО виявили заборонені для використання ув’язненими предмети.

За фактом виявлених порушень прокуратура відправила акти реагування в Міністерство юстиції та Центр охорони здоров’я ДКВС.