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У Київському СІЗО виявили грубі порушення. Прокуратура відреагувала

Новость на русском → Київ, Середа 10 березня 2021 16:27
У Київському СІЗО виявили грубі порушення. Прокуратура відреагувала Фото: Київське СІЗО (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Київська міська прокуратура провела перевірку в Київський слідчий ізолятор через грубі порушення. Перевірка тривала у період лютого-березня цього року.

Про це Київська прокуратура повідомила на сторінці у Facebook.

В ході перевірки, правоохоронці виявили грубі порушення в Київському СІЗО. Зокрема, адміністрація установи порушує вимоги законодавства щодо роздільного тримання різної категорії ув’язнених.

Також в Київському СІЗО відсутні належні матеріально-побутові умови для тримання більшості в’язнів, є переповнені камери, а також є випадки відсутності власних спальних місць в ув'язнених. Правоохоронці виявили недостатність медпрепаратів та засобів гігієни для реабілітації хворих в’язнів.

Крім того, майже у всіх камерах СІЗО виявили заборонені для використання ув’язненими предмети.

За фактом виявлених порушень прокуратура відправила акти реагування в Міністерство юстиції та Центр охорони здоров’я ДКВС.

Нагадаємо, вчора Офіс омбудсмена заявили про виявлення в Київському СІЗО грубих порушень. Зокрема, в установі антисанітарія, а засуджені сплять по черзі.

Додамо, у Мін'юсті заявляли, що Київське СІЗО є лідером за розміром доходу від користування платними камерами. Загалом платні камери в українських СІЗО принесли державному бюджету 1 млн гривень.

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