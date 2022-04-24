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Так виглядають наші герої: боєць "Полтава" кинув роботу у Франції, обійняв сім'ю і одразу на фронт

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Неділя 24 квітня 2022 17:58
Так виглядають наші герої: боєць "Полтава" кинув роботу у Франції, обійняв сім'ю і одразу на фронт Колаж РБК-Україна: Боєць ЗСУ "Полтава"
Автор: Світлана Мащенко

Коли Олександр дізнався від дружини, що над Україною літають ракети, вибрався на перекладних з Франції, де працював далекобійником, обійняв родину і відправився на фронт.

Історію бійця з позивним "Полтава" розповів головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

Олександр родом з Полтави - звідси і позивний. 24 лютого він зателефонував дружині, та підтвердила: "Так, над нами пролетіли ракети".

Війна триває вже понад 8 років

"Полтава" воював на Донбасі в 2014-2015 роках, тому зараз не міг залишитися осторонь, у безпеці. Рішення повернутися було прийнято миттєво.

"Хіба я зараз міг залишитися за кордоном? Перекладними дістався додому. Півтори години побув удома, обійняв рідних, взяв свої бронежилет, каску та поїхав до військкомату", - розповідає Олександр.

Його відправили до 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців, і зі своїм підрозділом він поїхав на позиції.

Так виглядають наші герої: боєць &quot;Полтава&quot; кинув роботу у Франції, обійняв сім'ю і одразу на фронт

"Всі українці зараз мої побратими"

"В бою під Мощуном я зрозумів, що маю поряд надійних людей, які завжди прикриють спину. В 14-му році я казав, що є бойові побратими, за яких я віддам життя. З початком повномасштабного вторгнення я можу сказати, що мільйони українців є моїми бойовими побратимами", - говорить "Полтава" і додає, що ладен життя віддати, аби Україна процвітала.

Із собою він носить талісман - плетену серветку з вишитим смайлом від доньки. Дитина подарувала, аби тато завжди усміхався.

Так виглядають наші герої: боєць &quot;Полтава&quot; кинув роботу у Франції, обійняв сім'ю і одразу на фронт

Фото: Олександр "Полтава" (facebook.com/CinCAFU)

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