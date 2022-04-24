ru ua
Вс, 24 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Так выглядят наши герои: боец "Полтава" бросил работу во Франции, обнял семью и сразу на фронт

Новина українською →
Воскресенье 24 апреля 2022 17:58
Так выглядят наши герои: боец "Полтава" бросил работу во Франции, обнял семью и сразу на фронт Коллаж РБК-Украина: боец ВСУ "Полтава"
Автор: Светлана Мащенко

Когда Александр узнал от жены, что над Украиной летают ракеты, выбрался на перекладных из Франции, где работал дальнобойщиком, обнял семью и отправился на фронт.

Историю бойца с позывным "Полтава" рассказал главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

Александр родом из Полтавы - отсюда и позывной. 24 февраля он позвонил жене, та подтвердила: "Да, над нами пролетели ракеты".

Война продолжается уже более 8 лет

"Полтава" воевал на Донбассе в 2014-2015 годах, поэтому сейчас не мог остаться в стороне, в безопасности. Решение вернуться было принято мгновенно.

"Разве я сейчас мог остаться за границей? Перекладными добрался домой. Полтора часа побыл дома, обнял родных, взял свои бронежилет, каску и поехал в военкомат", - рассказывает Александр.

Его отправили в 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев, и со своим подразделением он поехал на позиции.

Так выглядят наши герои: боец &quot;Полтава&quot; бросил работу во Франции, обнял семью и сразу на фронт

"Все украинцы сейчас мои собратья"

"В бою под Мощуном я понял, что имею рядом надежных людей, которые всегда прикроют спину. В 14-м году я говорил, что есть боевые побратимы, за которых я отдам жизнь. С началом полномасштабного вторжения я могу сказать, что миллионы украинцев являются моими боевыми побратимами", - говорит "Полтава" и добавляет, что готов жизнь отдать, чтобы Украина процветала.

С собой он носит талисман - плетеную салфетку с вышитым смайлом от дочки. Ребенок подарил, чтобы папа всегда улыбался.

Так выглядят наши герои: боец &quot;Полтава&quot; бросил работу во Франции, обнял семью и сразу на фронт

Фото: Александр "Полтава" (facebook.com/CinCAFU)

Ранее мы писали про историю 74-летнего мужчины, который пострадал от оккупантов в селе, что вблизи Бородянки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
LITE
Украинская блогерша распространяет фейки про ВСУ и решила сбежать в РФ
Украинская блогерша распространяет фейки про ВСУ и решила сбежать в РФ