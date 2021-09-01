Ось так виглядають кращі школи України: у чому їх "фішки" (фото)

За підсумками зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року було складено рейтинг загальноосвітніх шкіл України.

Топ-10 кращих шкіл країни

Ліцей "Інтелект"

На першому місці в списку стоїть київський ліцей "Інтелект". З 2013 року ліцей є учасником програми Cambridge University School. У ньому 11 предметів викладається англійською мовою.

Вчителі творчо підходять до навчального процесу і застосовують різні методи викладання.

Ліцей" Інтелект " (фото: facebook.com/intellect.kyiv)

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка

Друге місце за цим навчальним закладом. У ліцеї поглиблено вивчають природничі дисципліни, включаючи фізику, математику, інформатику, хімію, біологію, англійську мову та інші предмети.

Навчання в ліцеї проходить українською мовою.

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка (фото: lpml.com.ua)

Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської області

Даний ліцей цього року посів третє місце. Тут учні поглиблено вивчають математику і фізику. Право навчатися в ліцеї учні отримують за підсумками вступного тестування з математики та української мови.

Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської області (фото: facebook.com/phymly)

Ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради

Четверте місце за цим ліцеєм. Зарахування до 1 (5)-го класу ліцею на 2021-2022 навчальний рік здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань з української мови та математики (для випускників 4-го класу).

Ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради (фото: google.com/maps)

Ліцей "Наукова зміна"

На п'ятому місці знаходиться Київський ліцей "Наукова зміна" - загальноосвітній навчальний заклад II-III ступеня з поглибленим вивченням окремих предметів та профільним навчанням.

Він здійснює загальноосвітню та допрофесійну підготовку учнів за профілями: інформатико-математичним; економічним; філологічним; природним; технологічним.

Навчання відбувається українською мовою. У ліцеї також вивчають англійську та німецьку мови.

Ліцей "Наукова зміна" (фото: naukova-zmina.org.ua)

Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області

Шосте місце за відомим Харківським ліцеєм з фізико-математичним ухилом. Для вступу треба скласти вступний іспит. Якщо іспит пройдено успішно, то учень повинен пройти співбесіду, на якій буде говорити з директором і вчителями. Вони вирішують, чи буде учень прийнятий в ліцей.

Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області (фото: pml27.klasna.com)

Ліцей "Престиж" Києва

Даний ліцей посів 7 місце. Він є експериментальним навчальним закладом. Мета експерименту - створення в ліцеї моделі навчально-інженерного середовища, в якій інтегрується одночасно поглиблене вивчення технічних і природничих наук (математики, інформатики, фізики) та іноземних мов.

У ліцеї навчання проходить українською мовою. Також є поглиблене вивчення англійської мови та предметів технічного напрямку.

Ліцей " Престиж" Києва (фото: google.com/maps)

Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну Києва

Київський природничо-науковий ліцей №145 створено на базі фізико-математичної школи. Він зайняв 8 місце в даному рейтингу.

Навчання в ліцеї триває протягом чотирьох (трьох) років і складається з двох етапів. На першому - адаптаційному етапі (8-9-ті класи) розкриваються, уточнюються і розвиваються здібності учнів. Ліцеїсти переходять до поглибленого вивчення фізики, хімії, математики, інформатики.

На другому етапі (10-11 класи) остаточно формуються і закріплюються знання, вміння та навички на основі спеціалізації та передпрофесійна кваліфікаційної підготовки. Учні можуть обирати спецкурси для поглиблення знань у певній галузі.

Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну Києва (фото: google.com/maps)

Київський ліцей "КІ СКУЛ"

Ліцей знаходиться на 9 місці. Максимальна кількість учнів у класі становить 18 осіб. Тут є двофакторне навчання. Знання, отримані в першій половині дня, учні осмислюють і закріплюють у другій разом з друзями і в супроводі досвідченого ментора.

Також у дітей є шведський стіл. У ліцеї 4-разове харчування. Щодня пропонується більше 20 страв.

Київський ліцей" Кі СКУЛ " (фото: facebook.com/keyschool.lyceum)

Навчально-виховний комплекс № 12 "загальноосвітній навчальний заклад І ступеня - гімназія" Дніпровської міської ради

Десятку кращих шкіл України в 2021 році закриває ліцей з Дніпра. Головна мета педколективу - це якісна підготовка учнів до подальшого навчання учнів у найпрестижніших вузах.

Це завдання гімназія реалізує шляхом введення в профільних класах поглибленого навчання основних предметів за вибором учнів.

Навчально-виховний комплекс № 12 "загальноосвітній навчальний заклад І ступеня - гімназія" Дніпровської міської ради (фото: gymnasium12.dp.ua)