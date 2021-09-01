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У Києві тестують електронний учнівський квиток: як його замовити

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Київ, Середа 01 вересня 2021 16:41
У Києві тестують електронний учнівський квиток: як його замовити Фото: як отримати електронний учнівський квиток в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві у тестовому режимі працюють електронні учнівські квитки на громадський транспорт. Учні столичних шкіл можуть користуватися квитками старого зразка, якщо батьки ще не оформили електронний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Як замовити е-квиток для учня

Батьки або опікуни школяра повинні зареєструватися та подати заявку на отримання електронного учнівського квитка на порталі: scard.kyivcity.gov.ua.

Після цього дані, які батьки чи опікуни внесуть в систему, має перевірити та підтвердити працівник школи, і потім заявка буде передана на виробництво.

Отримати готові електронні квитки учні зможуть у своїх школах. Швидкість отримання квитка залежить від того, як швидко школа перевірить дані.

Скільки е-квитків вже замовили

За даними КМДА, станом на сьогодні було замовлено 32037 електронних учнівських квитків. Вже половина з них пройшли перевірки у школах, 8705 вже виготовили, а ще 3520 прямо зараз виготовляються.

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