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Як виглядають елітні купе в поїздах Укрзалізниці: окремі умивальники і монітори (фото)

Вівторок 26 січня 2021 09:03
Як виглядають елітні купе в поїздах Укрзалізниці: окремі умивальники і монітори (фото)
В мережу попали фото елітних вагонів Укрзалізниці (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В поїзді Запоріжжя-Київ з'явився вагон підвищеного комфорту. Це вагони з СВ-купе нового зразка, які були закуплені Укрзалізницею ще рік тому.

Як виглядають нові купе поліпшеного комфорту і що там є всередині, розповів і показав тревел-блогер Олег Васильєв на своїй сторінці в Facebook.

Нові вагони – трансформери. На ніч вони перетворюються в купе СВ для двох пасажирів, а вдень – у вагон першого класу з місцями для сидіння на трьох пасажирів. У кожному купе є окремий умивальник, урна для сміття, розетки 220В, шафа для одягу, монітор.

Вакуумні туалети розташовані в різних кінцях цього вагона, і в одному з них є навіть душова кабіна.

Варто відзначити, що квитки в такий вагон порівняно недорогі. На повний маршрут спальний СВ коштує 1299 гривень, а квиток у перший клас з сидячими місцями – 648 гривень.

Як виглядають елітні купе в поїздах Укрзалізниці: окремі умивальники і монітори (фото)Як виглядають елітні купе в поїздах Укрзалізниці: окремі умивальники і монітори (фото)Як виглядають елітні купе в поїздах Укрзалізниці: окремі умивальники і монітори (фото)Як виглядають елітні купе в поїздах Укрзалізниці: окремі умивальники і монітори (фото)Як виглядають елітні купе в поїздах Укрзалізниці: окремі умивальники і монітори (фото)

Як виглядають нові вагони Укрзалізниці (Фото: facebook.com/ol.vasilyev)

"Поїзд ІС 738 Запоріжжя-Київ. Як відомо, з недавнього часу в складі поїзда курсує вагон габариту РІЦ. Під час нічних рейсів - це спальний вагон СВ на двох в купе, вдень 1 клас з сидячими місцями. Такий вагон у поїзді тільки один. Має нульову нумерацію. Санвузол знаходиться в кінці вагона. Там розміщується два туалети, в одному з них є душова кабіна", - розповів Васильєв.

Як виглядають нові вагони Укрзалізниці

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Укрзалізниця показала нові вагони з роздільним кондиціонуванням та іншими зручностями.

А також розповідали про те, скільки коштує проїхатися у VIP-вагоні від Укрзалізниці.

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