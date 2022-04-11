Вот так выглядит сейчас Чернигов после многочисленных бомбардировок (фото)
Фото: Как выглядит Чернигов после бомбардировок (GettyImages)
После вторжения российских войск в Украину древний город Чернигов был подвержен многочисленным бомбардировкам. По заявлениям мэра, от рук захватчиков погибли 700 человек.
Репортер Александр Клименко показал, как сейчас выглядит город.
"Древний Чернигов выстоял. Все возродится ... По словам мэра города Атрошенко, погибли 700 человек. Чернигов выстоял. И будет возрождаться, сохраняя свои святыни Киевской Руси, не имеющие никакого отношения к мокшанским болотам", - подписал он свои фото.
Так выглядит Чернигов сейчас (фото: Александр Клименко)
Как мы писали ранее, под Черниговом в церкви нашли боеприпасы и тела мирных жителей.
Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.