Як виглядає салон літака" Мрія": що знаходиться всередині гіганта Ан-225

Найбільший літак у світі, транспортний борт Ан-225 "Мрія" вже давно знаходиться в зоні пильної уваги. А після участі літака в параді на День Незалежності , він став ще цікавішим.

Як виглядає авіагігант Ан-225 всередині, показав журналіст Дмитро Хилюк на своїй сторінці в Facebook.

Дмитро Хилюк сфотографував внутрішні відсіки літака і показав, як виглядає кабіна пілотів, кухня, місце для сну і величезний транспортний відсік.

Фотографії унікального літака вдалося зробити незадовго до того, як українські стронгмени побили черговий рекорд і змогли гігантський літак протягнути на відстань чотирьох метрів.

Як виглядає літак "Мрія" всередині (Фото :facebook.com/dmytro.khiluk)

Що за літак Ан-225 "Мрія"

Кодова назва цього літака - Козак. Він є найбільшим і найпотужнішим транспортним літаком у світі. Створено цей літак в Київському КБ імені Антонова в 1988 році. Вперше злетів у повітря в 1989 році.

Потім він був законсервований на кілька років і вже в кінці 1990-х його реконструювали, модифікували для перевезення важких вантажів і знову запустили в роботу.

Максимальна злітна маса Ан-225 - 640 т.літак "Мрія" встиг побити вже 240 рекордів і його внесли в Книгу рекордів Гіннеса. Максимальна кількість місць-70, для управління літака необхідно 6 осіб екіпажу.

Довжина літака-84 метри, висота -18 метрів, розмах крила – 88,40 метрів. У нього 6 двигунів, а максимальна швидкість – 850 км/на годину. Цей літак може піднятися на висоту 11 тисяч метрів і пролетіти максимально до 15400 км.