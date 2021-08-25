Пілот показав унікальне відео, як літак "Мрія" готувався до параду на День Незалежності: дух захоплює
Головний пілот авіалайнера Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов показав нові ракурси польоту найбільшого літака-гіганта у світі.
Відео він опублікував на своєму Youtube-каналі.
Так, дві додаткові камери дозволили побачити, як виглядає політ-репетиця для участі в повітряному параді на День Незалежності України.
Зокрема, устаткування встановили зовні на обидві сторони стабілізатора. За допомогою подібного ракурсу можна побачити, як авіалайнер злітає, прибирає шасі, вітально махає крилами, а також як змінюється механізація крила протягом польоту.
Також показано, як екіпаж бачить те, що відбувається за бортом, і що робить пілот Дмитро Антонов для управління Мрією.
Окрім того, все це відбувається під час переговорів членів екіпажу між собою і з диспетчером.
Можна побачити, як літак "сідає на хвіст" пролітає попереду іншому авіалайнера, який також брав участь у репетиції параду.
В кінці відео відбувся візуальний захід на посадку в аеропорт Гостомель. Пілот приземлив авіалайнер точно на смугу після виконання вражаючого розвороту.
У коментарях користувачі вражені від побаченого
- "Мрію" посадити в ручному режимі, не пряме приземлення, знімаю капелюха;
- У мене емоційний шок!;
- Вау! Нема слів! Це найкраще, що я бачила;
- Дуже все гарно! Посадка після повороту супер. Сподіваюсь хоч в День Незалежності побачити весь політ починаючи від злету до посадки. Дмитро, молодець ! Екіпаж супер. Мрія, це щось неймовірне. Слава Україні.
Раніше ми повідомляли, що кияни показали видовищне відео, як "Мрія" парить над висотками та "захоплює подих".
Також ми писали про те, що в червні український літак "Мрія" здув паркан на авіабазі британських ВПС, і видовище зняли на відео.