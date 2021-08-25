Пілот показав унікальне відео, як літак "Мрія" готувався до параду на День Незалежності: дух захоплює

Так, дві додаткові камери дозволили побачити, як виглядає політ-репетиця для участі в повітряному параді на День Незалежності України.

Зокрема, устаткування встановили зовні на обидві сторони стабілізатора. За допомогою подібного ракурсу можна побачити, як авіалайнер злітає, прибирає шасі, вітально махає крилами, а також як змінюється механізація крила протягом польоту.

Також показано, як екіпаж бачить те, що відбувається за бортом, і що робить пілот Дмитро Антонов для управління Мрією.

Окрім того, все це відбувається під час переговорів членів екіпажу між собою і з диспетчером.

Можна побачити, як літак "сідає на хвіст" пролітає попереду іншому авіалайнера, який також брав участь у репетиції параду.

В кінці відео відбувся візуальний захід на посадку в аеропорт Гостомель. Пілот приземлив авіалайнер точно на смугу після виконання вражаючого розвороту.

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