Танки, авіація і кораблі: онлайн-трансляція параду на День незалежності

День незалежності України цього року проходить з традиційним парадом військ у Києві. На Хрещатику очікується марш пішої колони, проліт повітряним і проїзд механізованої колони.

РБК-Україна стежить за урочистим парадом у столиці.

Перед офіційною церемонією на парад приїхали іноземні делегації, частина з яких представлена на найвищому рівні. Станом на 10:10 проходить урочисте підняття державного прапора.

Фото: церемонія підняття державного прапора

Відзначимо, в сьогоднішньому параді візьмуть участь понад 5 000 військовослужбовців, десятки одиниць військової техніки і понад 50 літальних апаратів.

Авіація

У небо над Києвом підніметься авіація ЗСУ, Військово-Морських сил, Національної гвардії, поліції, ДСНС та країн-партнерів. Зокрема, армійські вертольоти Мі-8, Мі-24 і Мі-14, французькі вертольоти ДСНС і Нацгвардії та прикордонні патрульні літаки.

Також проліт над Хрещатиком зроблять військово-транспортні літаки Ан-26, літак нового покоління Ан-70, найбільший літак у світі "Мрія", штурмовики Су-25, бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-27.

Від міжнародних партнерів беруть участь літальні апарати UH-60, BlackHawk, C-27JSpartan, "Єврофайтер" і "Тайфун".

Механізована колона

Центральною вулицею Києва проїдуть сучасні зразки озброєння, військової та спеціальної техніки України та держав-партнерів. Зокрема, бронетранспортери БТР-4к, БТР-4Е, БТР-3ДА, тактичні бойові машини "Онцилла", бронеавтомобілі українського виробництва "Козак-2" і "Козак-2М1".

Крім того, проїдуть мінометні установки "БАРС-8", бойовий танк "Оплот", танкова рота, артилерійські гаубиці "ГІАЦИНТ-Б" і 2А65 "МСТА-Б", бойові машини реактивної артилерії "Град" і РСЗВ "СОСНА".

Також проїдуть установка оперативно-тактичного ракетного комплексу "САПСАН", береговий ракетний комплекс ЖК-360мц "Нептун", зенітні установки "БУК-М1" і "ТОР".

Винищувачі МіГ-29 з сигнальними ракетами і димом в колір Державного прапора України завершать урочистий парад.

Парад на воді

Від Військово-морських сил України в параді на воді візьмуть участь малі броньовані артилерійські катери "Костопіль", "Бердянськ", "Нікополь" і десантні катери "Сватове", "Малин" і "Станіслав".