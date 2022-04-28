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Як виглядає місто-привид Прип'ять після очищення від окупантів (відео)

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Прип'ять, Четвер 28 квітня 2022 17:55
Як виглядає місто-привид Прип'ять після очищення від окупантів (відео) Колаж РБК-Україна: Як виглядає місто-привид Прип'ять
Автор: Світлана Мащенко

Місто-привид Прип'ять, що в зоні відчуження, також потрапило на шлях "орди", яка пройшлася Київською областю. Що тепер там відбувається, і чи змінилося легендарне місто після очищення?

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

В знаменитому парку атракціонів з "чортовим колесом", біля якого обов'язково фотографуються туристи, здається, нічого не змінилося.

В місто зараз можна потрапити лише у супроводі спецпризначенців - невідомо, що там могли залишити окупанти.

До зони відчуження зайшла масована колона окупантів, яку зупинити там не вдалося, хоча саме в Прип'яті українські військові проводили вишкіл по захисту міста за три тижні до вторгнення.

Росіяни пошкодили зв'язок, обстрілявши вишку. Все інше залишається на тому місці, що й 36 років тому.

Раніше ми писали, як виглядає знищене село під Харковом Мала Рогань, яке звільнили українські військові.

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