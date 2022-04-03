Українська армія взяла під контроль Прип'ять і вийшла на кордон з Білоруссю
Фото: українські військові відновили контроль над Прип'яттю (facebook.com/www.dshv.mil.gov.u)
Українська армія в Київській області відновила контроль над містом Прип'ять. А також вийшли на ділянку кордону з Білоруссю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
"Сьогодні, 3 квітня, підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних сил України взяли під контроль район міста Прип'ять і ділянку державного кордону України з Республікою Білорусь", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Міністерстві оборони ще напередодні заявляли, що Київську область повністю звільнили від російських окупантів.
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