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Українська армія взяла під контроль Прип'ять і вийшла на кордон з Білоруссю

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Київська область, Неділя 03 квітня 2022 12:39
Українська армія взяла під контроль Прип'ять і вийшла на кордон з Білоруссю Фото: українські військові відновили контроль над Прип'яттю (facebook.com/www.dshv.mil.gov.u)
Автор: Ілона Свиридова

Українська армія в Київській області відновила контроль над містом Прип'ять. А також вийшли на ділянку кордону з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Сьогодні, 3 квітня, підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних сил України взяли під контроль район міста Прип'ять і ділянку державного кордону України з Республікою Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони ще напередодні заявляли, що Київську область повністю звільнили від російських окупантів.

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