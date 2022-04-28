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Как выглядит город-призрак Припять после очистки от оккупантов (видео)

Новина українською →
Припять, Четверг 28 апреля 2022 17:55
Как выглядит город-призрак Припять после очистки от оккупантов (видео) Коллаж РБК-Украина: как выглядит город-призрак Припять
Автор: Светлана Мащенко

Город-призрак Припять в зоне отчуждения, также попал на путь "орды", которая прошлась Киевской областью. Что теперь там происходит, и изменился ли легендарный город после очищения?

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В знаменитом парке аттракционов с "чертовым колесом", возле которого обязательно фотографируются туристы, кажется, ничего не изменилось.

В город сейчас можно попасть только в сопровождении спецназовцев - неизвестно, что там могли оставить оккупанты.

В зону отчуждения зашла массированная колонна оккупантов, которую остановить там не удалось, хотя именно в Припяти украинские военные проводили обучение по защите города за три недели до вторжения.

Россияне повредили связь, обстреляв вышку. Все остальное остается на том месте, что и 36 лет назад.

Ранее мы писали, как выглядит уничтоженное село под Харьковом Малая Рогань, которое освободили украинские военные.

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