Как выглядит город-призрак Припять после очистки от оккупантов (видео)

Город-призрак Припять в зоне отчуждения, также попал на путь "орды", которая прошлась Киевской областью. Что теперь там происходит, и изменился ли легендарный город после очищения?

Об этом говорится в сюжете ТСН .

В знаменитом парке аттракционов с "чертовым колесом", возле которого обязательно фотографируются туристы, кажется, ничего не изменилось.

В город сейчас можно попасть только в сопровождении спецназовцев - неизвестно, что там могли оставить оккупанты.

В зону отчуждения зашла массированная колонна оккупантов, которую остановить там не удалось, хотя именно в Припяти украинские военные проводили обучение по защите города за три недели до вторжения.

Россияне повредили связь, обстреляв вышку. Все остальное остается на том месте, что и 36 лет назад.