Особняк в три поверхи з величезними колонами: як виглядає будинок Таїсії Повалій у Києві

Таїсія Повалій володіє не одним будинком. Вже майже 10 років співачка не приховує, що у неї є вілла в Іспанії. У 2019 році вона разом з чоловіком-продюсером Ігорем Ліхутою розширили володіння біля курортного міста Аліканте і купили сусідній особняк.

Однак в Україні у неї є будинок, де живуть її рідні. Після гастролей і поїздок Таїсія Повалій поспішає повернутися в цей особняк на Петропавлівській Борщагівці. Як виглядають її апартаменти в Україні, показали в сюжеті програми " Викриття "на телеканалі Live.

Садиба Таїсії Повалій знаходиться на Петропавлівській Борщагівці, серед звичайних дач, недалеко від Кільцевої дороги Києва.

Скромний будинок мами артистки Ніни Данилівни перетворили на справжній особняк. Таїсія Повалій розбудувала цей будинок в хороми на два крила. Особняк став у кілька разів більшим і має три поверхи. У кожної з жінок є власне крило й окремий вхід, тому між ними не виникає суперечок про те, хто буде господинею на кухні.

Як виглядає будинок Таїсії Повалій на Борщагівці

Як зізнається Таїсія Повалій, конфлікти виникають тільки на тему городу. Мама артистки хотіла б засадити весь простір картоплею і помідорами, а сама співачка віддає перевагу зеленій траві та квітам.

Крім того, Повалій переживає за здоров'я своєї матері, коли та довго возиться на грядках. Їй залишили місце для городу на задньому дворі.

Сам будинок нагадує особняк з серіалу "Санта-Барбара", оскільки два крила з'єднує відкритий коридор з арками. Як зізнається Повалій, на таке дизайнерське рішення її надихнув не серіал, а поїздка до Греції.

20 років тому вона відвідала цю країну і надихнулася пофарбувати свій будинок в біло-блакитні кольори, поставити вази та лавки у дворі. Арки вона хотіла прикрасити фіранками, але Ніна Данилівна воліла прикрасити колони трояндами.

Як виглядає особняк Таїсії Повалій на Борщагівці