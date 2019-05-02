Як може виглядати дитина Меган Маркл і Гаррі: з'явився портрет

Меган Маркл і принц Гаррі вже зовсім скоро вперше стануть батьками. Більшість британців ставлять на те, що герцогиня Сассекська народить рудоволосу дівчинку, яку назвуть Діаною.

Але відомий американський судмедексперт Джо Маллінс, у якого за плечима 17 років практики в судово-медичній експертизі, вважає інакше. Він навіть створив ймовірний портрет первістка Меган Маркл і принца Гаррі.

На думку фахівця, який проаналізував безліч фотографій принца і екс-актриси (у тому числі дитячих), якщо Меган народить дівчинку, то дитина успадкує від мами темне волосся і карі очі.

А якщо на світ з'явиться хлопчик, то він буде з блакитними очима, як у його тата, темним волоссям.

Так може виглядати дитина Меган Маркл і принца Гаррі (колаж: twitter.com/enews)

Тим часом прихильники королівської пари вважають, що дитину герцога і герцогині Сасекских (якщо буде хлопчик) назвуть Артуром, Александром або Джеймсом. А дівчинку - Алегрою. Це ім'я, до речі, дуже символічне. Британські ЗМІ пишуть, що принцеса Діана колись нібито була закохана в хірурга Хасната Хана. Більш того, вона мріяла вийти заміж за чоловіка і народити для нього дитину. І під час розмови зі своєю подругою Леді Ді зізналася, що навіть вибрала для дитини ім'я - Алегра.

Раніше ми писали про те, що принц Гаррі кине Меган Маркл з дитиною і поїде з Великої Британії.