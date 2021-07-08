Під Хмельницьким знайшли поселення, що старіше за біблійний Потоп (фото)

Під Хмельницьким археологи виявили сліди поселення трипільської культури з артефактами - знахідка біля села Голосків Кам'янець-Подільського району датується приблизно 5 тисячоліттям до нашої ери. Площа поселення приблизно 10 га.

Про це 8 липня йдеться в сюжеті " Суспільне Поділля ".

В одній з трьох траншей учасники археологічної експедиції знайшли на глибині 1,5 м кам'яну кладку.

За словами фахівця з трипільської культури Євгена Левінзона, ці червоні цеглини являють собою перекриття між 1 і 2 поверхами характерного для трипільського поселення житла.

Цегляна кладка будівлі трипільського поселення під Хмельницьким (фото: suspilne.media)

Науковець пояснив, що трипільці будували наземні глинобитні двоповерхові будинки з дерев'яними каркасами. Він також додав, що ці переселенці з Близького Сходу зазвичай вирощували ячмінь, горох, пшеницю, тримали велику рогату худобу, полювали та рибалили. На одному місці довше, ніж на 50-80 років, вони не затримувалися. Відхід, як правило, супроводжувався спаленням поселення.

Експерти називають серед причин такої міграції і виснаження ґрунтів, і певні Ритуальні особливості, і для запобігання спалахів епідемій.

Уламки кераміки з поселення трипільської культури під Хмельницьким (фото: suspilne.media)

Вчений каже, що розкопки біля Голосківа - особливі, оскільки тут проходила певна контактна зона між локальними групами трипільського населення: між шепенецькою та мерешовською групами.

Як зазначив науковий співробітник Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Петро Болтанюк, знайдений матеріал буде проходити камеральну обробку. Серед знахідок: кістки, кераміка, багато серпів.

Залишки виявленої тут трипільської кераміки попередньо датують в межах останньої третини V - початку IV тисячоліття до нової ери.

Відео: під Хмельницьким археологи виявили сліди трипільського поселення старше 6 тисяч років

Варто звернути увагу, що таке поселення в Україні старше не тільки єгипетських пірамід (найдавнішою вважається піраміда Джосера 2667-2648 років до н.), а й біблійного Всесвітнього потопу в найдавнішій версії текстів про релігійну повінь, яка стала причиною загибелі майже всього людства.

Так, згідно з єврейським текстом Біблії він датується 3853 роком до н. е. А згідно з Септуагінтою, Потоп ще "молодший", і датується 3247 роком до н. е.