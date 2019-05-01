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1905 рік: в мережі з'явилися унікальні фото України

STYLERЖиття    01.05.2019 - 16:58
1905 рік: в мережі з'явилися унікальні фото України
Українка в Путивлі у 1905 році (фото: loc.gov)

В мережі показали унікальні знімки України з архівів Бібліотеки Конгресу США

Унікальні кольорові фото України, зроблені у 1905 році Сергієм Прокудіним-Горським, були опубліковані на сайті Бібліотеки Конгресу США.

На знімках, які тривалий час лежали у архівах, можна побачити Дніпро (фото зроблене у Києві в травні), декілька цікавих фотографій із стародавнього міста Путивль Сумської області та його околиць, а також роботи з Криму (Ялта, Алупка та інші).

Ми зібрали для вас знімки, які якнайкраще передають дух того часу і показують, як жили українці на початку ХХ століття.

 

Путивль і його околиці в 1905 році (фото: loc.gov)

1905 рік: в мережі з'явилися унікальні фото України

Алупка в 1905 році (фото: loc.gov)

1905 рік: в мережі з'явилися унікальні фото України

Ластівчине гніздо в 1905 році (фото: loc.gov)

1905 рік: в мережі з'явилися унікальні фото України

Київ в 1905 році (фото: prokudin-gorskiy.ru)

Зауважимо, що Прокудін-Горський народився у Російській імперії, але у 1918 році емігрував до Франції та забрав із собою практично всі свої фотороботи. У 1948 році колекцію викупила в спадкоємців фотографа американська Бібліотека Конгресу.

Всього колекція Прокудіна-Горського, який зробив значний внесок у розвиток фотографії, налічує 1902 кольорових і близько 1000 чорно-білих знімків. Їх реставрація й обробка продовжується до сьогодні.

Нагадаємо, нещодавно у мережу потрапили унікальні кольорові ретро-фото Закарпаття.

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