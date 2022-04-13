Лікар перерахувала непотрібні аналізи, на які не треба витрачати гроші

Лікар назвала аналізи, які не потрібно здавати для людей, які проходять ендокринологічні обстеження. Медик радить витрачати ці кошти на допомогу українській армії.

Зазначимо, що мова йтиме саме про ендокринологічні аналізи.

Інсулін і індекс НОМА. Якщо у вас нормальний рівень цукру і нема питання до визначення типу діабету, ці показники вам не потрібні.

АТПО і АТТГ - показники аутоімунного процесу в щитовидній залозі. Якщо ви їх колись здавали і вони були підвищені - можна ніколи більше їх не здавати.⠀

Т3 і Т4 вільні - гормони щитовидної залози. Якщо нам треба перевірити, чи нормально працює щитовидка, треба здати ТТГ (тиреотропний гормон) буде достатньо. Якщо ТТГ не в нормі, то можливо знадобиться доздати гормони. Весь пакет аналізів зі старту здавати непотрібно.

ДГТ - дигідротестостерон. В нього перетворюється тестостерон на периферії (в клітинах шкіри, волосяних фолікулах). Аналіз не дає ніякої корисної інформації при випадінні волосся, порушенні циклу, акне і т. д. Хочете дізнатись, що з андрогенами - здайте індекс вільних андрогенів (загальний тестостерон, ССЗГ, розрахунок індексу).

Тестостерон вільний. У нас нема лабораторних систем які б добре його визначали. Якщо є питання, здайте індекс вільних андрогенів.

17-ОН-прогестерон - показник, при значному підвищенні якого, встановлюється діагноз "вроджена дисфункція кори наднирників". Якщо раніше здавали, і він був у нормі, здавати більше не треба.

Сироваткове залізо. Якщо стоїть питання уточнення природи анемії, то можливо, знадобиться. Якщо вам треба зрозуміти, чи є анемія/дефіцит заліза, то здаємо загальний аналіз крові і феритин.

Тиреоглобулін. Він нам потрібен, коли повністю видалили щитовидку з приводу раку і потрібно зрозуміти чи гарно видалили і чи нема рецидиву. З наявною щитовидною можна не здавати.

Прогестерон. Це маркер овуляції і здавати його треба (якщо треба) за 7 днів до прогнозованого початку менструації. В інші дні - це не має сенсу. Але майже ніколи нема показів до його здачі. Якщо є питання настання вагітності і хочемо подивитись чи була овуляція - краще фолікулометрія.