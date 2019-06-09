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Поблизу Білої Церкви стався витік хімікатів у річку

Новини » Надзвичайні події    09.06.2019 - 15:08
Поблизу Білої Церкви стався витік хімікатів у річку
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Міська влада тимчасово припинила водопостачання

Поблизу Білої Церкви автомобіль з хімікатами впав у річку, в результаті чого стався витік та забруднення води. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міського голови Білої Церкви Генадія Дикого у Facebook.

За словами Дикого, в результаті дорожньо-транспортної пригоди у селі Збаржівка стався витік невідомої хімічної речовини у річку Рось. На засіданні міської ради було ухвалено рішення про тимчасове припинення водопостачання з 23:00 неділі, 9 червня.

"Щойно відбулося засідання комісії виконавчого комітету міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, на якому було прийнято рішення 9 червня з 23:00 тимчасово припинити водопостачання. З 10 червня забороняється вилов риби, купання та випас худоби в акваторії річки Рось", - заявив очільник Білої Церкви.

Дикий зазначив, що водопостачання буде відновлене, коли місцева влада матиме гарантовано позитивну експертизу якості води.

Поблизу Білої Церкви стався витік хімікатів у річку

Нагадаємо, минулого року в Тернопільській області після обробки полів хімікатами до лікарні з отруєнням звернулися 252 людини, 99 з них - діти. Всі постраждалі проходили амбулаторне лікування вдома. Також, фахівці провели позапланову перевірку агропідприємства "Агрополіс" в місті Чортків, чий літак обробляв поля.

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