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Як вибрати правильний оселедець і не отруїтися

Автор: Світлана Мащенко

Від правильного вибору оселедця часто залежить не тільки ваше гастрономічне задоволення, але і здоров'я. Адже несвіжою рибою легко отруїтися, а харчове отруєння морепродуктами або рибою вважається одним з найнебезпечніших для життя.

Про це пише newsua.

На що звертати увагу при виборі оселедця

Щоб не прогадати, експерти рекомендують купувати рибу з головою і в першу чергу звертати увагу на очі, зябра і луску. Бажано рибу помацати, натиснувши на бік тушки пальцем. Якщо ямка розпрямиться протягом декількох секунд - риба свіжа.

При покупці оселедця зверніть увагу на наступне:

  • У свіжої риби зябра будуть темно-червоного кольору, а їх консистенція пружною.
  • Запах свіжої риби не повинен бути гнильним.
  • Очі свіжовиловленого оселедця будуть червоними і чистими (не каламутними).
  • Тушка риби повинна бути пружною, без нальоту і тріщин.
  • Термін зберігання солоного оселедця не повинен перевищувати 1 місяць.

Чим замінити слабосолоний оселедець?

Зазначимо, що лікарі радять замість солоного оселедця вибирати свіжоморожений. Найкориснішою, безумовно, є риба, яка не піддавалася заморожуванню. Але її можуть дозволити собі лише жителі морського узбережжя.

Свіжоморожений оселедець можна запекти, відварити на пару, а також засолити самостійно, контролюючи кількість солі.

Раніше лікарі також розповіли, кому категорично не можна їсти оселедець.

Також дієтологи назвали найкорисніші солодощі, які навряд чи зіпсують вашу фігуру.

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