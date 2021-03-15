Лікарі розповіли кому категорично не можна їсти оселедець

Оселедець є дуже популярною стравою в українців. Рибу продають засоленою з бочки, замороженою, у вигляді пресерв з різноманітними спеціями. Українці люблять вживати страву як закуску до міцних напоїв, а оселедець під шубою - десятки років є одним із символів новорічних свят. Проте не всім можна вживати солону рибу, особливо якщо для її приготування додають шкідливі консерванти. Кому варто відмовитися від оселедця на своєму столі - читайте в нашому матеріалі.

Шкідливість оселедця для організму

Оселедець може завдати шкоди організму, якщо при його консервації застосовують уротропін, він закодований як Е239. Зазвичай його додають, аби подовжити термін придатності.

Солоний оселедець шкідливий для гіпертоніків, оскільки сіль сприяє підвищенню тиску. Не рекомендується його вживання також при захворюваннях нирок і хвороб сечового міхура.

Як зробити оселедець корисним?

Щоб уникнути шкідливого впливу страви на організм, експерти радять відмовитися від солоної риби. Її можна запекти в духовці, зварити або приготувати на пару.

На жаль, свіжий оселедець можуть вживати тільки жителі морського узбережжя, а заморожений втрачає свої основні корисні і смакові якості. Проте, і цей варіант кращий за солону рибу.

Харчова цінність 100 г оселедця становить 260 ккал. В цій рибі містяться всі основні вітаміни і мікроелементи, при цьому лідирує вітамін D. Оселедець цінний тим, що не містить алергени, а також його можна вживати людям, що прагнуть скинути зайву вагу.

Оселедець рекомендований вагітним жінкам, а також в період менопаузи. Чоловікам корисно їсти рибу для профілактики інфарктів, інсультів і ниркових захворювань.

Як вибрати правильний оселедець

Експерти рекомендують при купівлі риби звернути увагу на таке: