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Как выбрать правильную селедку и не отравиться

Автор: Светлана Мащенко

От правильного выбора селедки часто зависит не только ваше гастрономическое наслаждение, но и здоровье. Ведь несвежей рыбой легко отравиться, а пищевое отравление морепродуктами или рыбой считается одним из самых опасных для жизни.

Об этом пишет newsua.

На что обращать внимание при выборе селедки

Чтобы не прогадать, эксперты рекомендуют покупать рыбу с головой и в первую очередь обращать внимание на глаза, жабры и чешую. Желательно рыбу потрогать, нажав на бок тушки пальцем. Если ямка распрямится в течение нескольких секунд - рыба свежая.

При покупке селедки обратите внимание на следующее:

  • У свежей рыбы жабры будут темно-красного цвета, а их консистенция - упругой.
  • Запах свежей рыбы не должен быть гнилостным.
  • Глаза свежевыловленной сельди будут красными и чистыми (не мутными).
  • Тушка рыбы должна быть упругой, без налета и трещин.
  • Срок хранения соленой сельди не должен превышать 1 месяц.

Чем заменить слабосоленую сельдь?

Отметим, что врачи советуют вместо слабосоленой сельди выбирать свежемороженую. Самой полезной, безусловно, является рыба, которая не подвергалась заморозке. Но ее могут позволить себе лишь жители морского побережья.

Свежемороженную сельдь можно запечь, отварить на пару, а также засолить самостоятельно, контролируя количество соли.

Ранее врачи также рассказали, кому категорически нельзя есть селедку.

Кроме того диетологи назвали самые полезные сладости, которые вряд ли испортят вашу фигуру.

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