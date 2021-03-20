Как выбрать правильную селедку и не отравиться

От правильного выбора селедки часто зависит не только ваше гастрономическое наслаждение, но и здоровье. Ведь несвежей рыбой легко отравиться, а пищевое отравление морепродуктами или рыбой считается одним из самых опасных для жизни.
Об этом пишет newsua.
Чтобы не прогадать, эксперты рекомендуют покупать рыбу с головой и в первую очередь обращать внимание на глаза, жабры и чешую. Желательно рыбу потрогать, нажав на бок тушки пальцем. Если ямка распрямится в течение нескольких секунд - рыба свежая.
При покупке селедки обратите внимание на следующее:
Отметим, что врачи советуют вместо слабосоленой сельди выбирать свежемороженую. Самой полезной, безусловно, является рыба, которая не подвергалась заморозке. Но ее могут позволить себе лишь жители морского побережья.
Свежемороженную сельдь можно запечь, отварить на пару, а также засолить самостоятельно, контролируя количество соли.
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