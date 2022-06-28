Як вибрати ідеальний купальник під свій тип фігури: важливі поради

Як підібрати купальник для вашого типу фігури

Великі груди

Перший в нашому списку купальників для вашого типу фігури: бретельки і кісточки - ваші друзі, якщо у вас великий бюст. Ви можете носити будь-який стиль, який вам подобається, якщо він підтримує і зручний. Шукайте регульовані бретельки, бікіні з зав'язками на шиї або щось із застібкою на спині, яка утримує костюм, незалежно від того, наскільки ви активні.

Маленькі груди

Дамам з пласкими або маленькими грудьми пощастило, тому що вони можуть носити практично будь-який стиль. Щоб підкреслити область грудей, виберіть що-небудь, що приверне увагу до верху, наприклад, оборки, принти і прикраси. Бандо і бікіні - відмінний вибір.

Plus size

Купальники великих розмірів так само різноманітні, як і звичайні купальники, тому вибирайте той стиль, який підходить вашому типу фігури, будь то яблуко, груша, пишні форми або прямокутник. Суцільні купальники - популярний вибір, тому що вони повністю закривають тіло, але ви можете обійтися і іншими стилями, якщо змусите елементи дизайну працювати на вас. Фасони із зав'язками на талії ідеально підходять для того, щоб здаватися стрункішою в середній частині тіла, а однотонні або тонкі принти відволікають увагу від областей, які ви хочете приховати.

Скромні обсяги

Оборки, рюші, бахрома, яскраві принти, окантовка і спокусливі фасони - кращі купальники для вашого типу фігури. Ці прикраси відволікають увагу від більш пласкої попи і верху і створюють ілюзію округлостей. Виберіть зухвалий низ, а не повністю закритий, щоб краще показати свої достоїнства.

"Груша"

Жінки з фігурою "груша" більш пишні в нижній частині, ніж у верхній, тому це означає, що потрібно закривати нижню частину тіла, одночасно привертаючи увагу до зони декольте або бюсту. Спробуйте глибокий виріз з гладким простим низом або бікіні в стилі колор-блок з яскравим принтом зверху і однотонним низом. Уникайте шортів для хлопчиків і плавок з додаткової тканини, яка збільшує обсяг.

Короткі ноги

Плавки з вирізом ідеально підходять для дівчат з короткими ногами, які хочуть подовжити образ. Спробуйте стрінги, якщо у вас стрункий низ, або модні моделі з високим вирізом (згадайте 80-е і оригінальні "Рятувальники Малібу"), які створюють ілюзію довгих ніг.

Довгі ноги

Для щасливиць з більш довгими ногами немає межі можливостям. Ви можете носити будь-який купальник для вашого типу фігури, від повністю закриваючих плавок до ледь помітних бікіні. Якщо ви хочете применшити довжину і виглядати менш довготелесо, спробуйте плавки-спідницю, бікіні з низькою посадкою або чоловічі плавки-шорти.

Коротке тіло

Короткий торс потребує прикрас, щоб подовжити ногу і привернути увагу до області бюста. Вибирайте низ з низькою посадкою, бікіні на зав'язках і все, що подовжує ноги, а також топи з бретельками або щось з прикрашеним або глибоким вирізом.

Великий живіт

Ми всі можемо отримати вигоду з купальника, який тримає область живота підтягнутою і плоскою, чи не так? Насправді це дуже легко зробити, якщо ви виберете правильний стиль. Суцільний костюм з глибоким вирізом і прикрашеною талією блискуче поєднується з низом з високою талією, який можна поєднувати з візерунчастим або яскравим верхом.

Великі стегна

Підкресліть свої великі стегна, як у Бейонсе, в купальнику, який привертає увагу до найтоншої частини тулуба (лінії талії), а також до грудей і плечей. Будь-який низ із завищеною талією або високою посадкою прекрасно поєднується з прикрашеним верхом і глибоким вирізом.

Як вибрати купальник по фігурі (фото: beanstalkmums.com.au)