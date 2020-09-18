Як вибрати ідеальний алкоголь для шашлику, щоб розкрити його смак

Як вибрати алкоголь для шашлику (колаж: РБК-Україна)

Вибір алкоголю залежить від того, з якого м'яса готується шашлик

Готування шашлику, як правило, пов'язане з відпочинком на природі. Нерідко вживання м'яса, приготованого просто неба, доповнюють алкогольними напоями. І не всі роблять це правильно. Експерти розповіли про те, як правильно обрати алкогольний напій до шашлику, щоб найкращим чином розкрити його смак.

Від чого залежить вибір алкоголю до шашлику?

Цілі вживання алкоголю разом з поїданням шашлику можуть бути різними, однак вплив обраного напою на смакові якості м'яса незаперечні. Для кожного виду м'яса є свої правила вибору алкоголю.

Наприклад, м'ясо з яскравим ароматом поєднують з ароматним і насиченим алкоголем - з червоним напівсолодким мерло або божоле. Запашне вино приховує специфічний запах шашлику, робить його союз зі спиртним гармонійним. Але іноді м'ясний аромат хочуть підкреслити. В цьому випадку навпаки, вино вибирають легке і з нейтральним букетом.

Чим жирніше і ситніше шашлик, тим міцніше повинен бути напій. Добре підійдуть міцне напівсолодке вино, темне терпке пиво, коньяк.

Нежирне м'ясо ідеально поєднується з легкими напоями з невеликим вмістом спирту, такими як сухе вино, світле пиво, коктейлі.

Вибір алкоголю також залежить від самої компанії - кожен з відпочиваючих повинен спиратися на свої смаки.

Як обрати алкоголь під конкретний вид м'яса:

Шашлик з птиці ідеально доповнить біле столове вино, солодке або напівсолодке з ненав'язливим ароматом і помірною кислотністю. Для такої птиці як качка або гусак краще обрати більш ароматні сорти, бо запах цього м'яса подобається далеко не всім.

Шашлик з баранини, свинини, телятини найкраще поєднується з червоним вином. Для м'яса баранчика найкраще підійде грузинське міцне вино, в холодну пору найкращим доповненням стане коньяк.

Молоду телятину краще за все запивати червоним вином, але сухим, злегка терпким, з густим соковитим ароматом.

Шашлик зі свинини зазвичай жирний, тому вимагає червоного кріпленого вина, але не надто пряного.

Під соковитий, ароматний стейк зі свинини підійде коньяк або віскі.

Димний присмак молодої телятини та ароматної баранини незвично відтінятиме темний ром.

Варто відзначити, що найпопулярнішим напоєм для відпочинку на природі з шашликами є пиво. Жирна соковита свинина, незрівнянна з класичними лагерами. Всі нотки смаку ніжної й соковитої баранини допоможуть передати темні сорти пива. Під курку краще йдуть світлі, помірно хмільні сорти. Не обійтися без пива, якщо вирішили посмажити на грилі ковбаски. Сорт в цьому випадку обирайте в залежності від жирності продукту – чим вона більше, тим щільніше та ароматніше повинен бути пінний напій.

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