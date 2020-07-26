З якого м'яса шашлик самий шкідливий для здоров'я: експерти дали відповідь

З якого м'яса виходить найшкідливіший шашлик (Фото: pixabay.com)

Фахівці розповіли, яке м'ясо варто вибрати для шашлику, щоб не нашкодити здоров'ю

Шашлик давно став улюбленою стравою для багатьох українців. Далеко не всі знають про те, що цей продукт не є здоровою їжею. У процесі приготування шашлику виділяються канцерогени, які згубно впливають на організм.

Як пояснюють фахівці, небезпечним є також і маринад, в який занурюють м'ясо, оскільки часто в нього входить оцет і велика кількість гострих спецій. Калорійність такої страви також дуже висока.

Проте експерти вважають, що від шашлику є користь. Вживати його потрібно без фанатизму, м'ясо підбирати та правильно маринувати. Про те, яке м'ясо краще всього підходить для шашлику, розповіли на порталі Postimees.

Яловичина

Для шашлику підходить м'ясо молодої тварини, бо в більш старшому – багато насичених жирів і шкідливих компонентів. У ста грамах такого шашлику з молодого м'яса буде міститися близько 250 ккал.

Свинина

Саме цей вид м'яса користується найбільшою популярністю для шашлику. Як стверджують сексологи, у свинячому салі міститься арахідонова кислота, яка потрібна для вироблення чоловічих і жіночих гормонів. Проте в салі також накопичуються радіонукліди. У свинячому шашлику багато насичених кислот. Експерти рекомендують таке м'ясо маринувати в мінеральній воді з лимоном, також можна додати гірчицю. Сама калорійна шия – на 100 грамів близько 340 ккал. В ребрах -320 ккал.

Баранина

Цей вид шашлику вважається самим важким для шлунка. Він важко перетравлюється і містить багато жирів. Однак у баранині міститься багато лецитину і фтору, які корисні для мозку і зубів. На 100 грамів такого шашлику припадає 320 ккал. Такий шашлик не варто їсти частіше, ніж один раз на тиждень.

Курка та індичка

Куряче м'ясо дуже корисно для роботи серця, однак зараз знайти м'ясо без добавок вельми складно. М'ясо птиці допомагає відновити імунітет і допомагає при стресах.

А ось індичка не є дієтичним продуктом. У ній велика кількість фосфору і вживання індички добре впливає на здоровий сон.

Калорійність шашлику з птиці набагато нижче: грудка – 100-120 ккал, окіст – 160 ккал, а крильця – 180 ккал.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики назвали найбільш шкідливий маринад для шашликів.