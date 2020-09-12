Продукти, які не можна готувати на мангалі і грилі: будьте обережні

Продукти, які категорично не можна смажити на мангалі і грилі (Фото: pixabay.com)

Експерти назвали продукти, які категорично не можна готувати на відкритому вогні

Теплі дні майже закінчується, і люди поспішають, щоб насолодитися природою, відпочинком і смачними стравами, приготованими на мангалах і грилях. Однак фахівці стверджують, що далеко не все можна готувати на відкритому вогні й ви будете здивовані, що потрапило в цей список.

Як пояснюють експерти на сайті Eatthis.com, крім того, що ви зіпсуєте смак цих продуктів, ви можете піддати небезпеці своє здоров'я.

Бекон. Існує думка, що саме на грилі бекон виходить ідеально хрустким. Однак, це не так і приготування бекону таким чином дуже небезпечне. Бризки жиру легко спалахують, а сам бекон швидко стає сухим. Готуйте його в духовці.

Бургери. В американських фільмах часто можна побачити приготування бургерів на мангалах і грилях у дворі. Однак це швидкий спосіб зіпсувати страву, оскільки на решітці весь сік і жир стікає вниз, а бургер стає несмачним. Фахівці рекомендують готувати бургери в закритій чавуннім посуді.

Очищені креветки. Приготування креветок у панцирі на грилі – припустиме, а ось очищені – категорично ні. М'якота креветок дуже чутлива до висихання і якщо їх помістити в гарячий гриль, ви просто їх зіпсуєте.

Філе міньйон. Основна проблема – м'ясо швидко підсихає зовні та довго пропікається всередині. Це загрожує не тільки тим, що страва буде зіпсована, але і проблемами зі шлунком. Філе міньйон найкраще готувати з часниковим маслом на чавунній сковороді.

Свинячі відбивні. Тут така ж проблема, як і з філе міньйон – відбивні швидко засмажаться і висохнуть. Не саме вдале блюдо для мангала і гриля.

Листя салату. Любителям овочів гриль варто задуматися, чи все можна покласти на решітку. Експерти стверджують, ромен на грилі – класична страва на грилі, але не варто класти на решітку червоні та зелені листя салат. Вони просто в'януть і стають гіркими.

Риба. Шматочки риби на грилі не найкраща ідея. Риба прилипає до решітки та починає розшаровуватися перш ніж ви з'їсте її. Можна використовувати спеціальні кедрові дошки, фольгу або укласти рибу на часточки цитрусових, щоб легше було зняти з решітки після приготування.

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