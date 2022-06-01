Як обрати антивірус, щоб не втратити всі дані: детальна інструкція

Як розповіли в Держспецзв'язку, якщо ви завантажили підозрілий файл у смартфон чи на комп'ютер, не відкривайте його. Перевірте антивірусними програмами файл, що викликає підозру, та весь пристрій. Переконайтесь, що база даних антивірусу оновлена до останньої версії та має модуль Антифішинг.

Якщо відкрили файл, вимкніть передання даних через мережу. Не надавайте жодних дозволів, якщо запустився процес встановлення програми, чи скасуйте його взагалі.

Якщо виявилося, що файл містить шкідливий код

У такому разі не вводьте жодних даних, яких вимагає програма.

Перевірте на сайті CERT-UA https://cert.gov.ua/, чи немає згаданого файлу в останніх новинах про кібератаки.

Надішліть файл з описом ситуації на пошту CERT-UA cert@cert.gov.ua

Повідомте Кіберполіцію про користувача, від якого отримали файл callcener@cyberpolice.gov.ua

Якщо файл отриманий у месенджері, повідомте адміністрацію месенджера про шкідливий контент:

Для смартфона дії будуть трохи іншими

Збережіть у хмарі копії всіх важливих файлів і скиньте пристрій до заводських налаштувань, щоб виключити діяльність програм-Keylogger-ів, що слідкують за користувачем без запиту доступу до системи.

Як обрати антивірус

Використовуйте платні версії всесвітньо відомих антивірусних програм. Деякі сервіси пропонують ліцензії для стаціонарних і мобільних пристроїв:

ESET

Avast

Zillya

McAfee

Якщо немає ліцензійного антивірусу

Використовуйте безкоштовні програми та обов'язково регулярно оновлюйте їхні вірусні бази вручну.

Перед використанням безкоштовних антивірусних програм обов'язково перевіряйте в пошуковику їхню репутацію.

Проте навіть якщо файл не визначено як шкідливий, не варто втрачати пильності. Шкідливе ПЗ або код може бути новим, і про нього можуть ще "не знати" антивіруси.

Увага!

Завантажувати антивірус треба винятково з офіційних сайтів або магазинів застосунків (AppStore, Google Play). Програмне забезпечення з невідомих джерел, швидше за все, містить шкідливий програмний код.

У жодному разі не використовуйте російських антивірусів (Kaspersky Antivirus, наприклад). Російське програмне забезпечення - небезпечне!