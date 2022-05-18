Шахраї вигадали правдоподібну схему наживи на війни: як зрозуміти, що вас дурять

Українців попередили про нову правдоподібну схему, яку вигадали шахраї. Вони видурюють гроші користуючись тим, що в країні війна, і багато людей опинилися в скрутному становищі.

На таку аферу звернула увагу телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, опублікувавши схему в Instagram .

Так, соцмережами гуляє пропозиція "отримати компенсацію". Аферисти створили фейковий сайт для збору даних банківських карт.

Запам'ятайте, такі посилання можуть бути тільки на офіційних сайтах держструктур! Але ніяк не гуляти інтернетом!

Шахраї добре все продумали

На сайті є позитивні коментарі, відгуки від "щасливчиків, які отримали компенсацію".

Використовуються такі фрази-гачки як, "в новинах показували", "не хочу, щоб народ знав, тому мало де ця інформація просочилася".

Якщо вчитатися уважно - можна побачити багато огріхів

Вивчивши докладно всі "пропозиції" можна помітити масу помилок - видно, що все робилось нашвидкоруч.

"Розрахунок правильний: коли люди в розпачі - вони не фокусуються на деталях! Вони вже уявляють, як тисячі грошей падають їм на карту!" - пише телеведуча.

Вона закликає оминати такі "вигідні пропозиції" і попереджати інших.

Дивіться скріни, як аферисти намагаються дурити українців:

Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed