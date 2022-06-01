Как выбрать антивирус, чтобы не потерять все данные: подробная инструкция

Чтобы защитить компьютер или смартфон от возможных вирусных атак, надо обязательно устанавливать на гаджет антивирусные программы. Однако не все они могут быть надежными, а некоторые даже навредят. К потере данных и повреждению "мозга" телефона или компьютера может привести и загрузка подозрительного файла.
Как правильно защитить свои устройства - читайте ниже в нашем материале.
Как рассказали в Госспецсвязи, если вы скачали подозрительный файл в смартфон или на компьютер, не открывайте его. Проверьте антивирусными программы файл, вызывающий подозрение, и все устройство. Убедитесь, что база данных антивируса обновлена до последней версии и имеет модуль Антифишинг.
Если открыли файл, отключите передачу данных через сеть. Не предоставляйте никаких разрешений, если запустился процесс установки программы, или отмените его вообще.
В этом случае не вводите никаких данных, требуемых программой.
Проверьте на сайте CERT-UA https://cert.gov.ua/ нет ли упомянутого файла в последних новостях о кибератаках.
Отправьте файл с описанием ситуации на почту CERT-UA cert@cert.gov.ua
Сообщите Киберполиции о пользователе, от которого получили файл callcener@cyberpolice.gov.ua
Если файл получен в мессенджере, сообщите администрацию мессенджера о вредоносном контенте:
Сохраните в облаке копии всех важных файлов и сбросьте устройство до заводских настроек, чтобы исключить деятельность программ-Keylogger-ов, что следят за пользователем без запроса доступа к системе.
Используйте платные версии всемирно известных антивирусных программ. Некоторые сервисы предлагают лицензии для стационарных и мобильных устройств:
Используйте бесплатные приложения и обязательно регулярно обновляйте их вирусные базы вручную.
Перед использованием бесплатных антивирусных программ обязательно проверяйте в поисковике их репутацию.
Однако даже если файл не определен как вредоносный, не стоит терять бдительности. Вредное ПО или код может быть новым, и о нем могут еще "не знать" антивирусы.
Скачивать антивирус надо исключительно с официальных сайтов или магазинов приложений (AppStore, Google Play). Программное обеспечение из неизвестных источников, скорее всего, содержит вредоносный программный код.
Ни в коем случае не используйте российские антивирусы (Kaspersky Antivirus, например). Российское программное обеспечение - опасное!
Ранее мы писали, что мошенники придумали правдоподобную схему наживы на войне.
Также сообщалось про схему, жертвой которой может стать каждый.