Как выбрать антивирус, чтобы не потерять все данные: подробная инструкция

Как рассказали в Госспецсвязи, если вы скачали подозрительный файл в смартфон или на компьютер, не открывайте его. Проверьте антивирусными программы файл, вызывающий подозрение, и все устройство. Убедитесь, что база данных антивируса обновлена до последней версии и имеет модуль Антифишинг.

Если открыли файл, отключите передачу данных через сеть. Не предоставляйте никаких разрешений, если запустился процесс установки программы, или отмените его вообще.

Если оказалось, что файл содержит вредоносный код

В этом случае не вводите никаких данных, требуемых программой.

Проверьте на сайте CERT-UA https://cert.gov.ua/ нет ли упомянутого файла в последних новостях о кибератаках.

Отправьте файл с описанием ситуации на почту CERT-UA cert@cert.gov.ua

Сообщите Киберполиции о пользователе, от которого получили файл callcener@cyberpolice.gov.ua

Если файл получен в мессенджере, сообщите администрацию мессенджера о вредоносном контенте:

Для смартфона действия будут немного другими

Сохраните в облаке копии всех важных файлов и сбросьте устройство до заводских настроек, чтобы исключить деятельность программ-Keylogger-ов, что следят за пользователем без запроса доступа к системе.

Как выбрать антивирус

Используйте платные версии всемирно известных антивирусных программ. Некоторые сервисы предлагают лицензии для стационарных и мобильных устройств:

ESET

Avast

Zillya

McAfee

Если нет лицензионного антивируса

Используйте бесплатные приложения и обязательно регулярно обновляйте их вирусные базы вручную.

Перед использованием бесплатных антивирусных программ обязательно проверяйте в поисковике их репутацию.

Однако даже если файл не определен как вредоносный, не стоит терять бдительности. Вредное ПО или код может быть новым, и о нем могут еще "не знать" антивирусы.

Внимание!

Скачивать антивирус надо исключительно с официальных сайтов или магазинов приложений (AppStore, Google Play). Программное обеспечение из неизвестных источников, скорее всего, содержит вредоносный программный код.

Ни в коем случае не используйте российские антивирусы (Kaspersky Antivirus, например). Российское программное обеспечение - опасное!