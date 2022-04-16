ru ua
Сб, 16 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шахраї придумали, як нажитися на війні: жертвою може стати кожен

Новость на русском →
Субота 16 квітня 2022 10:10
Шахраї придумали, як нажитися на війні: жертвою може стати кожен Колаж РБК-Україна: Шахраї наживаються на війні в Україні
Автор: Світлана Мащенко

Шахраї придумали, як нажитися на війні в Україні. Вони працюють за кількома "телефонними схемами", і попастися на вудку може кожен.

Про це розповіли в Національній поліції Хмельницької області.

Правоохоронці повідомляють, що всього за дві доби вони отримали майже десяток повідомлень про підозрілі дзвінки.

Як працює схема обману

В першій схемі українцям пропонують перерахувати кошти на потреби військових, в другій - визволити рідних з полону за кошти.

"На щастя, ніхто з тих, до кого телефонували, не поспішав з перерахунками, а спершу звернувся до поліції, щоб ретельно перевірити інформацію", - розповіли поліцейські.

Правоохоронці кажуть, що для шахраїв нема нічого святого, тому вони вигадують нові схеми навіть в умовах війни, спекулюючи на почуттях батьків, на патріотичних почуттях і бажанні допомогти.

Що робити, якщо вам зателефонували шахраї

Правоохоронці радять в жодному разі не піддаватися на такі хитрощі та не давати себе ошукати.

"Не дійте під впливом емоцій. У випадку подібних дзвінків фіксуйте номер, з якого вам телефонували та повідомляйте про спробу шахрайства на лінію "102", - порекомендували в поліції.

Раніше ми писали, що шахраї створили фейковий сайт "Повернись живим", щоб обкрадати небайдужих людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
мошенническая схема
LITE
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку