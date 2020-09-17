Степанов пояснив, як будуть працювати школи при суворому карантині

Як працюватимуть школи та дитсадки у "червоних" зонах (Колаж РБК-Україна)

У "червоних" зонах дозволили не закривати школи та дитсадки

В Україні змінили правила карантину та умови "зонування" регіонів з урахуванням епідеміологічної ситуації. Рішення про закриття шкіл, дитячих садків і зупинку транспорту тепер буде приймати державна і регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.

Як пояснив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в коментарі для "Сніданок з 1+1", обов'язкового закриття на карантин шкіл і дитячих садів тепер не буде.

"В зеленій, жовтій та помаранчевій зонах карантину, якщо 50% класів (або груп у дитсадках) в конкретній школі пішли на самоізоляцію, то закривається увесь навчальний заклад", - розповів глава МОЗ.

Він додав, що робота транспорту тепер теж буде регулюватися загальним рішенням державної та регіональної комісій. Жорстких обмежень щодо перевезень пасажирів в червоній зоні тепер теж не буде.

"Є завантаженість ліжок. Якщо в регіоні заповненість понад 75% п'ять днів поспіль, то він переходить в оранжеву зону. Це буде стосуватися всієї області. Змінили також критерій щодо кількості нових хворих. Раніше у нас був чіткий показник, коли відбувається перехід. Зараз це відбуватиметься на рівні міста або районів. Якщо рівень захворюваності коронавірусом в п'ять разів перевищує середній по Україні протягом 14 днів, то населений пункт переходить в червону зону", - пояснив Степанов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні запрацювали більш жорсткі правила карантину.

А також розповідали про те, які нові карантинні обмеження через коронавірус ввели у Києві.