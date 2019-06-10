Вибори в Раду: Притула та Полякова зробили нові заяви

Перед виборами в Раду 2019 українські зірки шоу-бізнесу масово заявляють про свій похід в політику.

Так, нещодавно Сергій Притула приєднався до команди Святослава Вакарчука. Щоправда, у списку "Голоси" він тільки тридцятий. Для того, щоб головний "вар'ят" країни пройшов у Верховну Раду, політичній силі Вакарчука потрібно набрати більше десяти відсотків голосів.

"Я достатньо фінансово незалежна людина, щоб гарантувати, що мій похід в парламент не є спробою заробити додаткову гривню", - прокоментував у зверненні Притула.

Ще раніше про політичні амбіції заговорила Оля Полякова. Жіноча партія "королеви ночі" буде займатися проблемами здоров'я, сирітства - тим, "чим чоловіки не хочуть займатися".

"У них купа інших справ, вони там про газ, вугілля думають, що куди продати. А хто буде думати про наших дітей?" - коментує Полякова в ефірі каналу "Україна".

Оля Полякова (фото: прес-служба каналу "Україна")

В компанію артистів, які штурмують політичну Говерлу, приєднався і Віктор Павлік. Остаточно з політичною силою, куди його кличуть, співак ще не домовився, бо не розуміє, як поєднувати нову професію з музичною кар'єрою.

"Я буду розглядати всі ці моменти з такої точки зору, що у мене не буде часу постійно ходити на засідання. Я можу формально, як лице партії, бути в п'ятірці, як мені це пропонують", - розповів Віктор.

Також серед артистів, заявили про намір йти в політику Світлана і Віталій Білоножки та Михайло Поплавський, якого вже розкритикували в мережі за таке рішення.

Раніше ми писали про те, що Олег Винник поставив крапку в чутках про похід у Раду.