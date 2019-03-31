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Вибори президента України: зафіксовано перше затримання за фотозйомку

STYLERВибори 2019    31.03.2019 - 13:22
Вибори президента України: зафіксовано перше затримання за фотозйомку
Порушення на виборах (pixabay.com)

Вибори в Україні проходять з порушеннями

Вибори в Україні проходять з порушенням законодавства. Про це повідомляють спостерігачі. На одній з виборчих дільниць в Запоріжжі українця затримали співробітники правоохоронних органів за те, що він спробував сфотографувати бюлетень.

Інцидент стався на виборчій дільниці №116 у Вольнянську. Під час перебування в кабінці для голосування один з виборців намагався сфотографувати виборчий бюлетень.

Проте дії виборця помітили співробітники комісії та повідомили про порушення поліцейським. Співробітники правоохоронних органів затримали порушника.

Вибори президента України: зафіксовано перше затримання за фотозйомку

Вибори в Україні 31 березня (Віталій Носач, РБК-УКкраина)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що не можна робити на виборчих дільницях під час проведення виборів президента України і попереджали про те, що фотофіксація бюлетенів порушує таємницю голосування.

За це можна отримати штраф від 1700 до 5100 грн, виправні роботи строком до двох років або обмеження волі до трьох років.

Також раніше ми розповідали про те, як вести себе українцям під час нестандартних ситуацій на виборчих дільницях і пояснювали, що потрібно робити, якщо ви помітили порушення.

Крім того, ми повідомляли про те, що Олег Ляшко проголосував на виборах президента України разом з дружиною і комітет виборців зафіксував, що він це зробив з порушенням законодавства.

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