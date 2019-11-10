Наш вибір - Росія: в мережі показали сумні фото з Донецька

У мережі показали свіжі фото з окупованого терористами Донецька. Знімки опублікував в соціальній мережі Twitter блогер під ніком Люфт Ганза. На них можна побачити колись процвітаючий футбольний стадіон "Донбас-арена", а також фасад будівлі, на якій повісили величезний плакат з написом: "Наш вибір - Росія". Також будову "прикрашає" російський триколор.

"Донецьк. Листопад", - лаконічно підписав блогер фотографії.

Донецьк в листопаді 2019 року (twitter.com/LuftGanza)

Користувачі мережі блискавично відреагували на свіжі фото Донецька і поділилися своїми думками у блогера в коментарях.

На паркані теж х... пишуть.

Відчуття, ніби наклеєні футболісти почали сповзати вниз.

Місцевий эбонитарий.

Принадність яка.

Бідна "вісімка": на фасаді Бузина, а в Ліверпулі рашка



Як ми раніше писали, у Києві суд обрав запобіжний захід заарештованої Інні Грищенко - ветерану АТО з позивним "Пума". 6 листопада в Печерському суді їй оголосили 60 діб під вартою.