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Наш выбор - Россия: в сети показали печальные фото из Донецка

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Блогер показал свежие фото из оккупированного боевиками Донецка

В сети показали свежие фото из оккупированного террористами Донецка. Снимки опубликовал в социальной сети Twitter блогер под ником Люфт Ганза. На них можно увидеть некогда процветающий футбольный стадион "Донбасс-арена" а также фасад здания, на котором повесили огромный плакат с надписью: "Наш выбор - Россия". Также строение "украшает" российский триколор.

"Донецк. Ноябрь", - лаконично подписал блогер фотографии.

Донецк в ноябре 2019 года (twitter.com/LuftGanza)

Пользователи сети молниеносно отреагировали на свежие фото Донецка и поделились своими мыслями у блогера в комментариях.

  • На заборе тоже х... пишут.
  • Ощущение, будто наклеенные футболисты начали сползать вниз.
  • Местный эбонитарий.
  • Прелесть какая.
  • Бедная "восьмерка": на фасаде Бузина, а в Ливерпуле рашка.
  • Скриншот комментариев (twitter.com/LuftGanza)

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