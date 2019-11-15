Вибивав борги олігархів: спливли деталі про вбивство чемпіона світу в Москві

Ашот Болян убитий в Москві (колаж РБК-Україна)

Вбитий боксер Ашот Болян був замішаний у криміналі

Загиблий Ашот Болян опинився решальщиком з "вибивання боргів" у олігархів. Про це стало відомо російським журналістам з джерел в поліції.

Як з'ясувалося, чемпіон світу з тайського боксу "не тільки молотив кулаками на рингу", але і був членом організованої злочинної групи, яка "рішала питаннячка з комерсантами".

На одній з таких зустрічей нібито "щось пішло не так". Увечері 13 листопада його піймав кілер, дочекався, поки Болян припаркується, і убив з пістолета з глушником прямо біля будинку боксера на Нахімовському проспекті.

На сьогоднішній день оперативники вже допитали кількох родичів і наближених до загиблого.

"Виявилося, що роботою Ашота останнім часом були незадоволені як ті, кого він змушував ділитися бізнесом, так і колеги по угрупуванню", - повідомляється в Telegram-каналі Mash.

Ашоту Боляну було 40 років

Нагадаємо, що Ашот Болян народився в 1979 році в небагатій родині мегрійців на півдні Вірменії. У 1998 році став чемпіоном світу з тайського боксу. Після перемоги пояс чемпіона світу він захищав протягом семи років, а після завершення кар'єри пояс залишився у нього. У 2004 році Болян переїхав в Росію і через рік завершив кар'єру професійного спортсмена.

В одному з інтерв'ю Ашот зізнався, що вибрав тайський бокс, тому що в цьому виді спорту виграють найсильніші, а гроші не грають ніякої ролі.

"Тут ти не повинен показувати шоу заради грошей, ти повинен показати свою силу і техніку", - сказав він.

У свій час Болян встановив унікальний рекорд по швидкості нанесення ударів: за секунду спортсмен провів 11 ударів, з яких 8 руками і 3 ногами.

Ашот Болян був убитий в Москві